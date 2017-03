Ştafetă de Ziua Sindromului Down

« Alte stiri din categoria Actualitate

Ziua Mondială a Sindromului Down va fi marcată la Botoşani printr-un concurs organizat de Asociaţia „Down Activ” în colaborare cu mai multe instituţii din judeţ. Intitulată „Dezvoltare prin sport” - Ştafeta Prieteniei”, competiţia este organizată pentru al treilea an consecutiv şi este programată duminică 19 martie, în sala de sport a Şcolii 11 Botoşani. Aceasta urmăreşte creşterea importanţei sportului în viaţa persoanelor cu nevoi speciale, îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea progresivă a calităţii vieţii sportivilor cu abilităţi scăzute. Prin acest demers, organizatorii îşi propun să schimbe atitudinea societăţii faţă de persoanele cu Sindrom Down prin învăţarea modului corect de a interacţiona cu aceştia, încurajarea prieteniilor între copii, înţelegerea şi acceptarea diferenţelor între oameni.

Sindromul Down nu este o boală, ci o situaţie genetică care implică o colecţie de caracteristici comune, nu numai fizice, şi care vizează funcţionalitatea mintală sau natura dificultăţilor de învăţare. Fiecare copil cu sindromul Down este unic şi are propria personalitate. Acesta trăieşte emoţii şi sentimente ca oricare alt copil.