Revoltă pentru păşune

Mai mulţi locuitori ai comunei Ştiubieni i-au înmânat ieri un memoriu prefectului Dan Nechifor, nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă cu păşunea. Însoţiţi şi de primarul comunei, Ionel Merticariu, aceştia şi-au spus păsurile în faţa reprezentantului guvernului în teritoriu.

Practic, totul a pornit în 2009, când primăria s-a înscris într-un program naţional de împăduriri ale unor terenuri degradate, care ulterior au ajuns cu concesiune la mai mulţi crescători de animale.

Între timp, comuna a fost selectată în cadrul programului, iar acum oamenii acuză că nu mai au unde să-şi ducă animalele la păşunat. Ba mai mult, aceştia susţin că, deşi programul se referă la împădurit terenuri degradate, puieţii ce ar urma să fie plantaţi vor fi pe alte terenuri decât cele degradate.

„Întrebarea noastră e cum domnul primar a putut să emită în 2009 o hotărâre de CL pentru împădurire şi în 2015 a dat în concesiune pentru păşunat? Mai mult, cum s-au primit subvenţii pentru acele suprafeţe ca terenuri de islaz, dacă ele apar ca terenuri degradate? Se bat două legi cap în cap sau ce se întâmplă aici?”, au susţinut locuitorii nemulţumiţi din comună.

În apărarea sa, edilul a menţionat că nu s-a ştiut nimic de acest program timp de cinci ani şi, prin urmare, nu a ştiut că se vor aloca fonduri pentru comună. „Anul trecut am fost anunţaţi că am fost selectaţi, s-a făcut licitaţia, noi am chemat cetăţenii care erau pe zona respectivă, propunându-le să le realoce terenuri în altă parte, dar ei au refuzat”, a menţionat Ionel Merticariu.

Problema a fost însă tranşată de prefectul Dan Nechifor. Astfel, în primă fază, Instituţia Prefectului va ataca hotărârea de CL prin care au fost concesionate terenurile către oameni, în condiţiile în care comuna nu are făcut un amenajament pastoral. Apoi, primarul poate anula hotărârea din 2009 cu o altă hotărâre de CL, dar care cu siguranţă va fi atacată de societatea contractată prin program pentru împădurire.

În aceste condiţii, sătenii s-au arătat nemulţumiţi că nu au ştiut de acest lucru încă din 2009 pentru a ataca hotărârea, iar discuţiile au degenerat, soldându-se şi cu alte acuze la adresa primarului.

Programul de împăduriri la nivelul comunei s-ar ridica la suma de 1,2 milioane de lei.