Controale cu surprize la arestaţii la domiciliu

« Alte stiri din categoria Actualitate

Botoşănenii plasaţi sub control judiciar sau aflaţi în arest la domiciliu au fost „vizitaţi”, zilele trecute, de poliţiştii de la Investigaţii Criminale, care au dorit să vadă cum sunt respectate măsurile instituite de procurori ori de instanţele de judecată. Astfel, timp de trei zile, poliţiştii i-au filat pe cei care nu aveau voie să-şi părăsească locuinţele şi pe cei care trebuiau să respecte o serie de obligaţii. În total, au fost verificate 47 de persoane, între care 15 arestaţi la domiciliu şi 32 de persoane aflate sub control judiciar. „În cazul a trei persoane aflate sub control judiciar şi a unei persoane în arest la domiciliu a fost sesizată instanţa de judecată cu privire la încălcarea obligaţiilor impuse prin instituirea măsurii preventive”, a precizat Nicoleta Federciuc, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie.