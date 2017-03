Sentinţă finală după un accident mortal

« Alte stiri din categoria Actualitate

Implicat într-un accident mortal în septembrie 2013, un tânăr din comuna Vorona a fost condamnat ieri de magistraţii Curţii de Apel Suceava la doi ani de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. Sentinţa, care este definitivă, a venit cu câteva zile înainte ca tânărul să-şi aniverseze ziua de naştere.

Tragedia a avut loc pe 12 septembrie 2013, în satul Poiana, din comuna Vorona, în momentul în care ziua se îngâna cu noaptea. Aflat la volanul unui Opel Astra înmatriculat în judeţul Iaşi, Bogdan Brânzac, din satul Icuşeni, mergea pe drumul judeţean 208 H, iar la un moment dat, a susţinut el, s-a ferit de nişte gropi din asfalt şi a ajuns pe contrasens, unde l-a observat prea târziu pe Mihaiţă Agavriloaie, de 45 de ani, care venea pe un motoscuter.

Lovit în plin, bărbatul a fost rănit grav şi a murit în scurt timp. Cei care au încercat să-i acorde primul ajutor au trebuit să-l scoată mai întâi de sub maşină, bărbatul fiind prins sub autoturism. Analizele ulterioare aveau să scoată la iveală că scuteristul era băut, medicii evidenţiind o alcoolemie de 1,15 grame pe litru în sângele victimei. Considerat responsabil de producerea accidentului, Bogdan Brânzac a fost condamnat atât de Judecătoria Botoşani, cât şi de magistraţii suceveni. În plus, firma de asigurări la care era asigurată maşina va trebui să achite 50.000 de lei daune morale şi materiale către rudele celui decedat.