Milioane de lei din afaceri cu gunoaie

Printr-o reţea transjudeţeană şi transpartinică, mustind de conflicte de interese, viceprimarul municipiului Iaşi, pesedistul Gabriel Harabagiu, a făcut milioane de lei la Botoşani între 2012 şi 2016, dezvăluie ziariştii de la „Reporter de Iaşi”.

Potrivit reporterilor ieşeni, soţia viceprimarului Iaşiului, Gabriel Harabagiu, Mădălina, este acţionar şi administrator, din 2011, la firma Eco Ambalaje Recycle SA din Iaşi, societate care se ocupă de colectarea şi vânzarea deşeurilor reciclabile. Până la alegerea în funcţia de la Primărie, actualul viceprimar a fost şi el pe statul de plată al firmei, ca director, veniturile încasate în această calitate fiind trecute în declaraţiile de avere.

Tot în 2011, Eco Ambalaje Recycle Iaşi a devenit asociat, cu 60%, într-o firmă cu obiect de activitate similar, Ecoambalaje Company SRL din Botoşani, restul acţiunilor, precum şi funcţia de administrator, revenindu-i lui Mihail Gheorghiu, fost director al Urban Serv. „Eu, împreună cu soţia, am fost colegi de facultate cu Răzvan şi Daniela Gheorghiu (nr. - fiul, respectiv nora lui Mihail Gheorghiu). Aşa a apărut ideea acestei firme. Soţiile s-au asociat şi se ocupă şi acum de firmă. Ne ştim şi suntem prieteni de atunci”, a explicat Gabriel Harabagiu.

Reciprocităţi şi afaceri în familie

În afară de director general la Urban Serv, Gheorghiu a mai fost director executiv, şef serviciu, şef birou sau şef coloană, iar la momentul actual ocupă funcţia de şef secţie logistică. La Urban Serv lucrează şi soţia lui Gheorghiu, care este şi jurisconsult la Ecoambalaje Company. Într-o mişcare gen „reciprocitate”, în 2014 nora lui Gheorghiu a devenit asociat la firma de ambalaje din Iaşi a lui Harabagiu.

La circa un an de la înfiinţare, Ecoambalaje Company a intrat într-o afacere care ridică mari semne de întrebare din punctul de vedere al integrităţii celor implicaţi. Pe 7 septembrie 2012, societatea condusă, în calitate de administrator, de Mihail Gheorghiu, dar deţinută, în calitate de acţionar majoritar, de firma din Iaşi, a semnat un protocol cu Urban Serv unde era şef acelaşi Mihail Gheorghiu, obiectul fiind „reducerea volumului de deşeuri depozitate în spaţiul de stocare temporară, prin sortarea şi valorificarea materialelor reciclabile (plastic, PET, metal, carton)”. „Conform contractului, cei de la Urban Serv îmi permiteau să colectez cu oamenii mei gunoiul reciclabil de la groapă. Eu raportam acele cantităţi de gunoi reciclabil în contul Urban Serv. Pentru asta nu achitam niciun ban. Unitatea Administrativ Teritorială Botoşani delegase obligaţia legală de a colecta gunoi reciclabil în procent de 15% din deşeurile pe care le ducea la groapă către Urban Serv. Cum pentru cei de la Urban Serv asta presupunea nişte costuri mult prea mari, au apelat la noi. Ei îşi îndeplineau astfel norma de 15% de gunoi reciclat din totalul strâns, iar eu îl valorificam la reciclatorul final”, a declarat Gheorghiu jurnaliştilor ieşeni.

Imediat, cifra de afaceri a firmei Ecoambalaje Company SRL a crescut spectaculos. De la 0 în 2011, anul înfiinţării, la 610.000 de lei în 2012, un milion lei în 2013, 950.000 de lei în 2014 şi 750.000 de lei în 2015. Foarte probabil, anul 2016 a adus cifra totală de afaceri pentru cei şase ani de la înfiinţare la circa patru milioane de lei. Profitul net înregistrat în cei patru ani pentru care există date disponibile a fost de aproape 100.000 de lei.

Afacere stricată de depozitul de la Stăuceni

Deschiderea unei depozit ecologic de deşeuri, la Stăuceni, pe 1 septembrie 2016, a dus la oprirea afacerii lui Gheorghiu. Spaţiile temporare de stocare a gunoiului de la Botoşani şi Darabani au fost închise, astfel că Ecoambalaje nu a mai avut acces la gropi. „Am renunţat la toţi angajaţii şi am anunţat ANAF, Garda de Mediu şi ITM că nu mai am activitate. Urmează să scot de la Registrul Comerţului şi punctul de lucru situat pe strada Gheorghe Hasnaş. Sincer, nu am făcut asta până acum pentru că nu am avut banii necesari”, susţine Gheorghiu, citat de „Reporter de Iaşi”.

Surse din cadrul Urban Serv SA susţin că Gheorghiu nu a închis firma deoarece ar spera să-şi poată continua activitatea de selectare a deşeurilor.

Ascensiune rapidă pentru fiul lui Gheorghiu

Răzvan, fiul lui Mihail Gheorghiu, a fost angajat la Salubris în 2003 şi a ajuns în 2014 şef control intern. În acelaşi an, a devenit director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate (ADIS) Iaşi. Omul de afaceri botoşănean a negat orice implicare în cariera fiului său.

Mihail Gheorghiu este suspectat de incompatibilitate

Silviu Ioan Popa, secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), a declarat că situaţia de la Botoşani „este o speţă interesantă”.

La rândul său, expertul anticorupţie Laura Ştefan a declarat că „faptul că are (n.r. - Gheorghiu) o firmă de salubritate şi lucrează şi la societatea de salubritate a oraşului ar putea fi o incompatibilitate”. „Referitor la acordarea dreptului gratuit de a exploata groapa de gunoi, ar putea exista un conflict de interese dacă persoana respectivă a luat parte sau a influenţat luarea deciziei de a fi încredinţată gratuit respectiva groapă de gunoi”, a declarat Laura Ştefan.