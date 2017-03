Datornici bombardaţi cu procese

« Alte stiri din categoria Actualitate

Mii de botoşăneni au debite foarte mari la furnizorii de utilităţi. În categoria datornicilor figurează persoane fără venituri, dar şi familii cu locuri de muncă.

Modern Calor, societate aflată în subordinea Consiliului Municipal, avea de recuperat la finele lunii februarie de la clienţii casnici 6,2 milioane lei, din care 1,5 milioane lei reprezentau penalităţi. În top 100 de datornici figurează persoane cu debite ce depăşesc 10.000 de lei. Cea mai mare restanţă, în valoare de 20.502 de lei, aparţine unui botoşănean ce locuieşte într-un imobil de pe Strada Viilor. Alte două familii au restanţe de peste 18.000 lei fiecare.

Toţi aceşti clienţi au dosare de trimitere în judecată sau de executare silită, însă majoritatea nu înregistrează venituri care să fie executate. Ca măsură complementară pentru limitarea creşterii acestor datorii, s-a procedat, în unele cazuri, la debranşare, cu acordul persoanelor respective sau cu sprijinul executorului judecătoresc. Potrivit conducerii Modern Calor, pentru încasarea contravalorii serviciilor prestate populaţiei se apelează la toate măsurile legale, respectiv acţionare în judecată şi executare silită pentru facturile emise şi neachitate până în luna noiembrie 2016 şi dare în executare pentru facturile emise şi neachitate după luna noiembrie 2016.

Datele centralizate arată că Modern Calor are 950 de acţiuni în instanţă pentru recuperare de debite, 1.568 de hotărâri pronunţate, care urmează a fi transmise la executor, respectiv 2.927 de dosare de recuperare creanţe aflate în executare. Unii clienţi au şi câte trei dosare în instanţă.

Cu aceeaşi problemă se confruntă şi societatea Nova Apaserv. În topul restanţierilor se află botoşăneni care locuiesc la bloc. Practic, aceştia se bazează pe faptul că oricum nu va fi oprită apa în tot blocul, din cauza lor. Cristian Romanovschi, directorul comercial al societăţii, a precizat că unitatea are de recuperat de la botoşănenii care locuiesc la bloc 8,269 milioane lei, în timp ce restanţele botoşănenilor de la case totalizează 627.000 de lei. „Performeri” în ce priveşte numărul facturilor neachitate sunt 57 de botoşăneni de la care societatea are de recuperat de 723.691 de lei. În „top” se află o persoană care locuieşte în Parcul Tineretului şi care are o restanţă de 24.430 de lei, fiind urmată de o altă persoană care are de achitat la societate 23.789 de lei. Persoana care deschide acest clasament are trei dosare în instanţă.