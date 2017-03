Foştii subordonaţi îl apără pe Florin Ţurcanu

« Alte stiri din categoria Actualitate

Angajaţii Consiliului Judeţean (CJ) fac rând la instanţă pentru a da declaraţii în dosarul fostului preşedinte CJ, Florin Ţurcanu, trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Ieri, a fost rândul Cameliei Cojocaru, şefa Serviciului de Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul CJ, Magdei Didii, directorul executiv al Direcţiei buget, finanţe din CJ, şi Ancăi Luca, toate trei fiind citate ca martori pentru a fi audiate în legătură cu activitatea depusă în cadrul comisiilor de licitaţii pentru atribuirea lucrărilor privind reabilitarea Complexului Monahal Coşula, modernizarea drumului judeţean Pădureni-Coşula-Buda şi modernizarea drumului judeţean Botoşani-Curteşti-Cristeşti. Chemate rând pe rând la bară, cele trei angajate au susţinut la unison că nu au existat intervenţii din partea lui Florin Ţurcanu în favoarea vreuneia dintre firme sau pentru desemnarea vreunui câştigător.

În schimb, pentru prima dată de la începutul procesului s-a discutat despre delegările de atribuţii practicate de Florin Ţurcanu, care ajunsese să semneze un număr mic de documente.

În schimb, audierea lui Aristotel Apopei, fost maistru în cadrul societăţii Cornell’s Floor, a arătat că, deşi lucrările se făceau sub paravanul unei alte firme, în cadrul societăţii se ştia că acea locuinţă ar fi fost construită pentru Florin Ţurcanu. În plus, toate lucrările erau evidenţiate în acte şi urmărite pe toată perioada execuţiei. De altfel, aceste documente interne întocmite în cadrul firmei par să fie cheia procesului, prin intermediul lor procurorii încercând să demonstreze că denunţul făcut de omul de afaceri Marcel Bîrsan are suport în realitate.

Surpriza de ieri a venit însă din altă parte, un alt complet de judecată de la Tribunal respingând, pentru a doua oară, acordul de recunoaştere a vinovăţiei convenit între Marcel Bîrsan şi procurorii DNA şi prin care i s-a stabilit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare pentru cumpărare de influenţă. Astfel, magistraţii au dispus restituirea dosarului la procurori pentru continuarea urmării penale, omul de afaceri riscând să fie inculpat şi el pentru cumpărare de influenţă.