Bătrân ucis de un utilaj de tocat furaje

Un bărbat din satul Dorobanţi, comuna Nicşeni, a avut parte de un sfârşit cumplit. În vârstă 81 de ani, I.C. a murit ştrangulat de propria haină, după ce a încercat să deblocheze tocătoarea la care pregătea hrana pentru animale.

Ieri dimeaţă, bărbatul, care locuia singur, a pornit, ca de obicei, utilajul cu ajutorul căruia toca furajele, dar la un moment dat acesta s-a blocat. Când a văzut că nu mai merge, bătrânul a înceract să-l desfunde, fără a-l scoate, însă, din funcţiune. Din nefericire, haina i s-a prins în pinioanele roţii motrice şi l-a tras spre interior, ştrangulându-l. Cel care a făcut descoperirea cumplită a fost chiar băiatul bărbatului, care a venit în vizită la acesta şi l-a găsit inconştient, prins în utilaj. „A ieşit în stradă şi a strigat după ajutor. Am venit mai mulţi şi am oprit alimetarea cu curent şi am deblocat roata şi l-am scos. Apoi a sunat la 112”, a povestit unul dintre vecinii bătrânului.

La faţa locului a ajuns echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă, dar cadrele medicale nu au putut decât să constate decesul, acesta survenind cel mai probabil în urma asfixierii.

Şi criminaliştii au ajuns la locuinţa bătrânului, iat trupul neînsufleţit a fost ridicat de Medicina Legală.