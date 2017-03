Tinereţe în puşcărie pentru sex cu minore

« Alte stiri din categoria Actualitate

Trimis în judecată sub acuzaţia de act sexual cu un minor, un tânăr de 24 de ani, din Cristineşti, a fost condamnat miercuri de magistraţii Judecătoriei Dorohoi la un an de închisoare. Cum Alin-Marian F. mai avea o condamnare mai veche de doi ani de închisoare cu suspendare, instanţa a revocat măsura, a adunat cele două pedepse şi a dispus ca amorezul să execute pedeapsa rezultantă de trei ani de închisoare în regim de detenţie. Povestea de dragoste dintre cei doi ar fi avut loc în septembrie 2015, când tânărul, Alin-Marian F. s-a întâlnit cu B.G.S., o adolescentă din satul Baranca (Hudeşti), cu care se cunoştea de mai mult timp. După ce şi-au declarat iubirea, tânărul a luat-o pe fată acasă, unde a ţinut-o două zile, interval în care ar fi întreţinut raporturi sexuale. După ce adolescenta s-a întors în familie, părinţii au încercat să afle ce s-a întâmplat, iar, când au auzit de relaţiile dintre tineri, aceştia au sesizat poliţia. Primele acuzaţii au fost de viol, însă, în timpul audierilor, atât fata cât şi tânărul au susţinut că totul s-ar fi întâmplat de bunăvoie. Trimis în boxa acuzaţilor, Alin Marian F. nu a mai avut scăpare, din cauza condamnării mai vechi magistraţii fiind nevoiţi să-l trimită la puşcărie. În plus, instanţa l-a obligat şi la plata unor daune morale faţă de părinţii fetei de 5.000 de lei.

Dar nu este singurul caz. Un tânăr de 26 de ani, din Brăeşti, care a violat o adolescentă, după care a ameninţat-o că-i incendiază locuinţa dacă îl va denunţa, a fost condamnat şi el, la şase ani de închisoare cu executare.

Grozăvia s-a petrecut pe 12 octombrie 2015, când Vasile M. a fost invitat la o cumătrie, unde s-a întâlnit cu A.M. în vârstă de 14 ani, aflată şi ea printre invitaţi. La un moment dat, tânărul a profitat că a rămas singur cu fata şi, sub ameninţări, a reuşit să o conducă într-un alt imobil din apropiere, unde a obligat-o să întreţină raporturi sexuale. După ce şi-a satisfăcut poftele, individul a ameninţat-o pe fată că îi va da foc la locuinţă dacă vor ieşi la iveală cele întâmplate.

O perioadă, adolescenta a ţinut totul sub tăcere, după care s-a destăinuit mamei, aceasta hotărând să anunţe autorităţile. Ridicat pentru audieri, tânărul nu a recunoscut faptele, după care a susţinut că a fost vorba doar de o tentativă, care nu a fost finalizată. Trimis în judecată, Vasile M. a fost găsit vinovat şi trimis după gratii, magistraţii obligându-l şi la plata unor daune morale de 10.000 de lei. Cele două sentinţe pot fi atacate la Curtea de Apel.