Întâlnire cordială între prefecţi

« Alte stiri din categoria Actualitate

Dan Şlincu, numit prefect prin hotărâre de guvern în urmă cu două zile, s-a întâlnit ieri cu Dan Nechifor, oficial care în ultimul an s-a aflat la conducerea Prefecturii. Cei doi au convenit ca în prima zi a săptămânii viitoare să deruleze procedura de predare-primire aplicabilă la schimbarea conducerii unei instituţii.

Discuţia a fost purtată în termeni amiabili. „Eu nu regret nimic din ceea ce fac. Nu pot să regret trecutul. Am făcut aici exact cât mi-au permis prerogativele funcţiei de prefect, nimic mai mult, nici stânga, nici dreapta şi în limitele şi prevederile legii”, a precizat Dan Nechifor.

Acesta îşi va relua funcţia de director adjunct la Direcţia Regională a Finanţelor Iaşi.

„Experienţa, să spunem, nu vreau să folosesc cuvinte mari, experienţa a fost antrenantă, cu ghilimelele de rigoare. Este o funcţie care te ţine în priză. Este şi domnul prefect aici de faţă, o să se convingă şi dumnealui că nu prea ai timp de debuşeuri. Mergem mai departe şi, cum am spus de atâtea ori, niciodată nu pot să regret ceva ce am făcut, pentru că am convingerea că am făcut-o bine”, a mai spus Dan Nechifor.

Dan Şlincu a dat asigurări că va continua proiectele derulate de Dan Nechifor. „Am urmărit activitatea dumnealui, cel puţin în presă. Îl asigur că o să continui toate proiectele începute de dumnealui. Este o provocare ce-i drept pentru mine, un moment important aşa cum am mai declarat, în cariera mea profesională. Îmi doresc să am numai reuşite”, a precizat Dan Şlincu.