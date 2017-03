Miting pentru canonizarea lui Dragnea

« Alte stiri din categoria Actualitate

Organizaţia PSD Botoşani va participa astăzi, începând cu ora 12.00, la un miting vizând obţinerea funcţiei de mucenic pentru şeful acestui partid, Liviu Dragnea. Iniţiativa este susţinută de toate organizaţiile PSD din ţară şi din diasporă şi are drept scop să convingă Biserica Ortodoxă Română că Liviu Dragnea merită pe deplin proslăvirea. Iniţiativa are la bază Articolul 29 aliniatul 3 din Constituţia României care precizează: “Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii” dar şi Legea 489/2006 (Legea Cultelor), Capitolul 1, Articolul 5, care prevede că orice persoană are dreptul să-şi manifeste neîngrădit convingerile religioase. Iniţiativa este susţinută fără rezerve şi de importanţi lideri politici locali ai PSD.

„În primul rând domnul Liviu Dragnea este un om foarte credincios. A prevăzut în bugetul de stat o sumă foarte mare de bani pentru Catedrala Mântuirii Neamului. După care a majorat consistent pensiile şi salariile, faptă care, pentru toţi beneficiarii, nu poate fi decât o adevărată minune. Tot el a tăiat peste o sută de taxe şi impozite. Acestea sunt adevărate minuni la care am fost martori cu toţii. Sunt sfinţi care au fost canonizaţi pentru mai puţin. În plus, a fost de-a dreptul canonizat de justiţie atunci când a încercat să ne scape de dictatura lui Băsescu, pe baza unor dovezi foarte discutabile”, susţine Florin Egner, fost primar şi membru important în conducerea PSD Botoşani, îndemnând oamenii să vină să susţină canonizarea şefului camerei deputaţilor. „Domnul Liviu Dragnea se bucură de sprijinul întregii noastre organizaţii. El a făcut şi face lucruri extraordinare pentru popor” a declarat în repetate rânduri şi senatorul Doina Federovici.

Mai multe biserici din întreaga ţară vor deja să poarte hramul Sfântul Liviu. Şi la Botoşani există cel puţin o biserică dispusă să facă acest lucru. „Am auzit că domnul Dragnea a făcut alocări generoase pentru ridicarea de noi lăcaşe de cult. Ar fi foarte frumos dacă ne-ar ajuta şi pe noi să finalizăm. Iar noi cu drag îi vom purta hramul”, a declarat un preot al unei biserici din municipiu, în construcţie, sub protecţia anonimatului.

“Cine nu ar vota un sfânt?”

„Este o făcătură prin care vor să-l scape de puşcărie. Asta dacă le iese, pentru că nu poţi pur şi simplu să arestezi şi să judeci un sfânt fără să provoci o revoltă în masă a credincioşilor. Am înţeles însă că primarul Flutur şi-a dat totuşi acordul pentru miting” crede însă fostul deputat liberal Cristian Roman (şi, din câte se pare, viitor deputat după inculparea actualului deputat, pentru conflict de interese, referitor la afacerile soţiei cu primăriile din judeţ).

Părerea lui Roman este susţinută şi de analistul politic Gheorghe Ciubotaru, fost subsecretar de stat: „Astfel de iniţiative, pornite de societatea civilă, sunt greu de refuzat. Dacă Liviu Dragnea devine sfânt, asta poate cântări greu la viitoarele alegeri prezidenţiale. De altfel nici nu este musai să îl canonizeze acum, că Iohannis nu ar mai avea nici o şansă. Cine nu ar vota un sfânt, fie el şi doar propus, mai ales dacă e în viaţă? Uitaţi-vă numai la câtă lume vine când sunt scoase raclele cu sfintele moaşte din biserici”.

Numeroşi cetăţeni şi-au exprimat sprijinul pentru Dragnea şi vor ca ziua de astăzi să fie înscrisă în Calendarul Religios şi proclamată zi liberă. Toţi participanţii vor primi câte o fotografie semnată personal de Domnul Dragnea care, dacă I se va aproba canonizarea, se crede că va deveni făcătoare de minuni. Se vor mai distribui steaguri cu PSD, lozinci şi pancarte cu chipul Domnului Dragnea.

Rugăciuni şi hrană de post pentru pelerinii manifestanţi

Mitingul porneşte la ora 12.00 de la sediul PSD Botoşani din strada Ştefan Luchian nr. 1 (lângă Casa Armatei) şi se va deplasa pe traseul aprobat: Calea Naţională, Octav Onicescu, Bulevard, Pietonal Unirii, terminându-se cu o mare adunare în Piaţa Revoluţiei, în jur de ora 14.00, unde va sosi un sobor de preoţi care vor conduce o rugăciune colectivă. După care reprezentanţi ai manifestanţilor vor înmâna prefectului o scrisoare deschisă, cuprinzând această revendicare pentru a fi transmisă Domnului Dragnea, parlamentului şi guvernului, spre luare la cunoştinţă, şi Patriarhului Daniel. Organizaţia PSD Botoşani va oferi pentru toţi pelerinii, indiferent de partid, hrană de post, constând în sarmale şi fasole la cazan, câte o sticlă de vin roşu, precum şi cupoane de transport cu autocarul sau de combustibil pentru cei care au venit din judeţ cu maşinile personale, singuri sau însoţiţi, pe bază de carte de identitate.

Poliţia rutieră avertizează şoferii că va bloca începând cu ora 11.30 străzile pe care se va desfăşura mitingul, urmând ca acestea să fie redate circulaţiei după ora 14.00. Conform estimărilor organizatorilor, sunt aşteptaţi cel puţin 10.000 de oameni din tot judeţul, membri de partid şi nu numai, pentru care jandarmii au organizat o impresionantă desfăşurare de forţe pentru a evita incidentele. Aspecte din miting vor fi transmise la TVR. Carele de reportaj vor filma întâi mitingul de la Suceava, apoi cel de la Botoşani, iar în final de la cel care se presupune că va fi cel mai mare, la Iaşi. În seara acestei zile este programat un uriaş miting de susţinere la Bucureşti, în Piaţa Victoriei, unde participanţii vor aprinde la ora 21.00 zeci de mii de lumânări şi nu telefoane mobile.