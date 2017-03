Tânăr ars de viu în maşină

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un tânăr în vârstă de 29 de ani a murit ieri, într-un accident cumplit produs pe drumul naţional Botoşani-Ştefăneşti. Bărbatul mergea spre municipiu, la volanul unei Dacia Logan, iar în localitatea Cucuteni a pierdut controlul volanului. Maşina s-a rostogolit pe şosea, după care s-a izbit într-un copac, ajungând într-un final pe mijlocul drumului şi luând foc.

Un bărbat aflat pe un deal a văzut cum autoturismul a sărit în aer şi a sunat la 112. La faţa locului au ajuns pompierii, poliţiştii şi medicii, însă aceştia nu au putut face nimic pentru conducătorul auto, care a murit carbonizat.

„Când am ajuns la faţa locului autoturismul ardea în totalitate, iar persoana era carbonizată. Am acţionat pentru stingerea autoturismului”, a declarat plutonier major Marian Rumelea, de la Garda de Intervenţie II Ştefăneşti din cadrul ISU.

Sătenii martori la accident au precizat că singura şansă a bărbatului ar fi fost ca pompierii să fi fost chiar la faţa locului, la cât de repede s-a propagat focul şi a cuprins maşina cu totul. „Am alergat la maşină şi am încercat să îl scoatem. Am tras de portiere, dar erau blocate. El era în viaţă, mişca. Agoniza. Apoi deodată a izbucnit incendiul, care s-a extins foarte rapid şi nu am mai putut să ne apropiem. A ars practic de viu”, a povestit şocat unul dintre martorii accidentului.

Din cauza gradului de distrugere a maşinii şi a faptului că victima era carbonizată, poliţiştii au reuşit cu greu să stabilească cine se afla la volan. Mai întâi aceştia au identificat proprietarul, un bărbat de 56 de ani din Iaşi, după seria de şasiu a autoturismului, acesta indicându-le că la volan era ginerele său, în vârstă de 29 de ani, tot din Iaşi.