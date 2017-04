Păcăliţi de canonizarea lui Dragnea

« Alte stiri din categoria Actualitate

Textul pregătit de „Monitorul de Botoşani” pentru ziua de 1 aprilie a fost aşteptat cu interes atât de botoşăneni, cât şi de oficiali. Aceştia din urmă au recunoscut că erau curioşi cu ce glumă va veni ziarul şi că, în primă fază, au crezut că Dragnea va fi canonizat.

Pe 1 aprilie, la ora 12.00 când trebuia să înceapă mitingul privind susţinerea canonizării lui Liviu Dragnea, aşa cum a scris „Monitorul”, în faţa sediului PSD s-au adunat câţiva oameni. Aceştia au realizat în final că au fost păcăliţi şi au plecat acasă cu zâmbetul pe buze.

La ora când ar fi trebui să se încheie mitingul, Piaţa Revoluţiei era, însă, goală. Primăria era închisă, iar Parcul Primăriei era animat de tineri şi mame cu copii în braţe sau în cărucioare. Întrebat de miting, portarul primăriei a spus că nu ştie nimic cu privire la subiect.

Sediul PSD era închis. Pe o bancă din zonă stătea un pensionar care a precizat că sâmbăta după amiază nu e nimeni la partid. Doi vârstnici din Parcul Mihai Eminescu se întrebau însă dacă ar fi posibil ca un lider de partid să ajungă sfânt şi spuneau că ei ar ieşi în stradă pentru cineva care le creşte continuu pensiile, dar nu oricând, că înainte de Paşte este multă treabă cu curăţenia, dar şi cu muncile la câmp.

Contactat telefonic, prefectul în funcţie, Dan Nechifor, a spus că, atunci când a discutat cu reporterul „Monitorului de Botoşani”, a crezut că e vorba despre un miting cât se poate de serios. „Reacţia mea a fost «e o ţară liberă, poate protesta orice cetăţean. Dacă are autorizaţie e şi mai bine». Citind textul am început să-mi aduc aminte că e 1 aprilie. Am apreciat în fiecare din ultimii ani scenariile pregătite de «Monitorul» în această zi. Sunt un om vesel şi cred cu tărie că, daca nici nu mai râdem, nu ne mai rămâne decât să emigrăm. Succes în continuare!", a spus prefectul.

Viitorul prefect Dan Şlincu nu şi-a dat seama că este o păcăleală de 1 aprilie. „Nu am auzit de aşa ceva, dar oricum nu pot avea o părere fiindcă oficial nu sunt prefect. Nu este treaba mea”, a spus Dan Şlincu. Acesta s-a amuzat când a auzit că totul a fost o farsă. „Da, bună gluma, chiar o să cumpăr ziarul. Eu întotdeauna am avut încredere în presă şi o relaţie bună cu aceasta”, a spus în continuare viitorul prefect.

Preşedintele CJ, Costică Macaleţi nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima un punct de vedere.

În schimb, primarul Cătălin Flutur a spus că a realizat de la prima lectură că este vorba de o păcăleală. „Am aşteptat să văd ce scoateţi. M-am prins din prima. Sunt prea bătrân ca să nu mă prind la o farsă. Textul a fost ok!”, a precizat Cătălin Flutur.

Aprecieri pentru ziar

Gheorghe Ciubotaru, expert contabil, fost subsecretar de stat, a arătat că de fiecare dată «Monitorul de Botoşani» prezintă poante bune de 1 aprilie. Şi fostul primar Florin Egner, directorul Zonei Metropolitane, a precizat că a tratat textul ca fiind o glumă foarte reuşită. „Efectiv a fost o chestiune de amuzament şi am gustat-o cu plăcere. Nicio secundă nu mi-am pus problema că este o chestiune serioasă. Fiind 1 aprilie, a fost unul dintre cele mai amuzante articole publicate în «Monitorul de Botoşani» în ultimii zece ani”, a spus Florin Egner.

Doina Federovici, lidera PSD Botoşani, a declarat că nu a reuşit să citească ziarul pe 1 aprilie, deoarece a avut un program încărcat. „Acum înţeleg de ce m-a sunat sora mea şi mi-a spus să nu uit să citesc Monitorul. Am citit textul şi m-am amuzat. Este o farsă bună, nimic de zis”, a precizat senatorul PSD.

- Virginia CONSTANTINIU

- Alexandru MANDACHE

- Alexandru DOROFTEI