Prieteni daţi pe mâna Fiscului

« Alte stiri din categoria Actualitate

Afacerile cu produse cumpărate din complexul comercial „Dragonul Roşu” din Bucureşti i-au adus unui bărbat din Dorohoi un dosar penal. Acuzat de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, Dumitru R. de 58 de ani a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproape 250.000 de lei. Împreună cu el au mai fost trimise în judecată şi două femei, soţia acestuia, Aurica R., dar şi Maria D., ambele sub acuzaţia de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Afacerile ar fi început în urmă cu mai bine de 15 ani, când Dumitru R. şi-a înfiinţat o societate comercială specializată în comerţ cu amănuntul. Bărbatul închiriase un stand într-un complex şi vindea tot ce prindea. În perioada iunie 2010-ianuarie 2014, în calitate de administrator al societăţii Eurocom Impex SRL, dorohoianul a cumpărat mai multă marfă din complexul comercial „Dragonul Roşu”, în principal îmbrăcăminte şi încălţăminte, fără a exista documente justificative şi fără a evidenţia încasările în contabilitatea firmei. Totul a fost bine până la nişte discuţii cu apropiaţii, când unul dintre aceştia a hotărât să-l denunţe. A luat evidenţa dublă a firmei şi l-a denunţat la poliţie. Ancheta avea să stabilească că bărbatul nu ar fi plătit către bugetul de stat 158.698,50 de lei reprezentând TVA şi impozit pe veniturile microîntreprinderii.

În plus, în urma unor verificări încrucişate ale celor de la Fisc privind o deducere de TVA, s-a găsit o factură care ar fi fost emisă de o firmă din Ilfov, iar când s-au confruntat documentele aşa-zisul furnizor, acesta a susţinut că nu a avut niciun fel de relaţii comerciale cu dorohoianul. Prin urmare, cercetările au fost extinse, stabilindu-se în final că, în perioada ianuarie 2012-decembrie 2014, Dumitru R. ar fi înregistrat în contabilitatea firmei 109 facturi fiscale reprezentând achiziţii de mărfuri care nu erau conforme cu realitatea, în valoare de peste 340.000 de lei, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 90.723,97 de lei reprezentând TVA nedeductibil şi impozit pe profit suplimentar. Interesant este că facturile fictive ar fi fost întocmite chiar de el, iar o parte de soţie (51 de facturi) şi de cealaltă femeie, Maria D., care ar fi completat 10 astfel de documente. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Botoşani, care urmează să stabilească data la care va începe procesul.