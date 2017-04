Îmbulzeală la înmatriculat rable

« Alte stiri din categoria Actualitate

Eliminarea timbrului de mediu de la 1 februarie a umplut străzile cu mii de maşini. Astfel, de la 1 februarie şi până la 1 aprilie, s-au înmatriculat 4.000 de autovehicule, de patru ori mai multe decât anul trecut. „92% dintre maşinile înmatriculate sunt second hand, cererea de a înscrie maşinile a depăşit cu mult aşteptările noastre. Dacă anul trecut în aceeaşi perioadă am înmatriculat 1.000 de maşini, anul acesta am înmatriculat de patru ori mai multe. Noi preconizam că în lunile următoare vom ajunge undeva la 10.000 de autovehicule, dar cred că vom trece de acest prag”, a declarat comisarul şef Dan Ciubotaru, cel care a condus Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto până la începutul acestei luni. Conform spuselor acestuia, la compartimentul de tipărire şi validare a certificatelor de înmatriculare se lucrează la foc automat, în schimb la ghişee situaţia s-a mai calmat datorită programărilor online.

Cu toate acestea, cei care doresc să-şi aducă o maşină din străinătate trebuie să aştepte cel puţin până în luna iunie pentru a o putea înscrie în circulaţie. „Noi avem programări făcute inclusiv pentru toată luna mai”, a mai spus fostul şef de la înmatriculări.

Acesta a mai adăugat că iureşul de înmatriculări va duce la creşterea gradului de motorizare, ţinând cont că Botoşaniul este codaş în Europa la numărul de deţinători de permise şi de maşini,

La nivel european, suntem pe penultimul loc la gradul de motorizare, după noi fiind doar Republica Moldova, iar la nivel naţional sub Botoşani mai este doar Vasluiul. Şefii de la permise spun că situaţia ar trebui să ducă la creşterea gradului de civilizaţie, dar va atrage după sine şi creşterea riscului de accidente pe şosele, care deja sunt sufocate cu maşini.