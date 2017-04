Şeful Permiselor a ieşit la pensie

« Alte stiri din categoria Actualitate

Unul dintre cei mai longevivi şefi de instituţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, comisarul şef Dănuţ Ciubotaru, fostul şef al Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SRPCÎV), s-a pensionat începând cu 1 aprilie, după 12 ani petrecuţi la conducerea acestei structuri. În vârstă de 52 de ani, Dănuţ Ciubotaru a intrat în structurile de poliţie în 1995, lucrând mai întâi în cadrul Compartimentului de prevenire şi educaţie rutieră al Serviciului Poliţiei Rutiere. În 2000, el a fost numit şef al Compartimentului Permise de Conducere şi Înmatriculări Auto din cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei, iar din 2005 a devenit şef al SRPCÎV.

Absolvent a două facultăţi, Dănuţ Ciubotaru a obţinut doctoratul în 2013, după o serie de cercetări privind evenimentele rutiere cauzate de relaţia autovehicul-cale de rulare. „Vine o vreme când trebuie să-i lăsăm pe cei tineri să se afirme. Eu zic că am lăsat în urmă un colectiv închegat, frumos. În toată această perioadă cât am activat am încercat să las în urmă ceva, iar tot ce am făcut a fost în slujba comunităţii”, a spus Dănuţ Ciubotaru. Până la organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei, atribuţiile de şef au fost preluate cu titlu interimar de Marian Ciornea, ofiţer în cadrul SRPCÎV Botoşani.