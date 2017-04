Şoc în ancheta DNA pentru mall

« Alte stiri din categoria Actualitate

Denunţ „fantomă” în dosarul Direcţiei Naţionale Anticorupţie care îl vizează pe primarul Cătălin Flutur, cercetat pentru abuz în serviciu, în cazul concesiunii mall-ului. Cu doar câteva zile înainte ca procurorii să finalizeze ancheta, a ieşit la iveală că cercetările în acest caz ar fi început din 2011, de la un denunţ făcut de o jurnalistă din Iaşi, Mirela Cimpoi. Invitată la DNA Iaşi pentru a da declaraţii, aceasta a spus că declaraţia de la dosar nu îi aparţine, iar semnătura era falsă. Falsul cuprindea inclusiv logo-ul ziarului. „Pe celcea care s-a folosit de numele şi funcţia mea ca să facă denunţ la DNA îlo anunţ că nu s-a agitat degeaba!! Dacă nu ai avut bun simţ şi caracter să îţi asumi cu numele tău a fiţuica, te anunţ că vei răspunde pentru fals, uz de fals şi ce mai prevede legea pentru astfel de fapte penale!”, este postarea publică făcută de Mirela Cimpoi pe pagina sa de Facebook, după şocul avut la DNA. Potrivit aceloraşi surse, falsul ar fi fost realizat în 2011, exact la debutul cercetărilor, când Mirela Cimpoi coordona „Adevărul de Seară” de la Iaşi. Denunţul era redactat însă în stil jurnalistic, cu date precise, şi a fost trimis prin poştă, însă la expeditor era trecută o adresă care nu există în realitate.

La audierea jurnalistei din Iaşi a participat şi avocatul lui Cătălin Flutur, care a rămas uimit de falsul grosolan. La rândul său, primarul municipiului a aflat de situaţia ivită, însă nu a dorit să comenteze acest aspect. „Toate la vremea lor. Ne vom apăra în instanţă”, a spus primarul Cătălin Flutur, care speră să-şi dovedească nevinovăţia în faţa instanţei.

Informaţia a stârnit reacţii şi în rândul procurorilor anticorupţie. „A fost o surpriză şi pentru noi pentru că, la momentul în care au început cercetările, la Serviciul teritorial DNA Suceava era o altă echipă de procurori. În momentul în care am fost numiţi în această structură, noi am luat dosarele găsite şi am continuat cercetările, încercând să soluţionăm toate cauzele, în ordinea înregistrării lor”, a spus Mihaela Mihai Popa, procuror şef în cadrul Serviciului teritorial DNA Suceava, care conduce această structură din aprilie 2014, adică după trei ani de la iniţierea anchetei.

Potrivit aceloraşi surse, la dosar ar exista mai multe denunţuri, nu doar cel cu numele Mirelei Cimpoi, şi probatoriul din dosar se bazează, în proporţie de cel puţin 70% pe documente, adică probe materiale, denunţurile reprezentând sub 0,1% din probatoriu. De altfel, susţin procurorii, de cele mai multe ori denunţătorii nici nu sunt folosiţi în procese, cercetările bazându-se pe alte probe obţinute în timpul cercetărilor.

Investigaţiile în acest dosar au durat aproape şase ani, iar procurorii susţin că ancheta ar putea fi finalizată luna aceasta.

La mijlocul lunii trecute, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de primarul municipiului, Cătălin Flutur, şi alţi patru angajaţi ai Primăriei - directorul executiv Adriana Zăiceanu, şeful Serviciului patrimoniu, Cezar Puiu, fostul jurist Mihaela Gontiniac (n.r. - actualmente avocat) şi secretarul municipiului, Ioan Apostu, sub aspectul comiterii infracţiunilor de abuz în serviciu respectiv complicitate la abuz în serviciu.