Centru social pentru victimele violenţei

În comuna Hilişeu Horia va fi deschis în câteva luni un centru social unde vor fi cazate mamele victime ale violenţei domestice. Acest centru este absolut necesar, dat fiind faptul că de-a lungul anilor au existat în comunitate mame şi copii care au avut nevoie urgentă de intervenţia autorităţilor.

„De 24 de ani, de când lucrez în administraţia publică, mă confrunt cu situaţii disperate. De multe ori am adus eu la Centrul maternal «Micul prinţ» mame şi copii alungaţi de acasă. Totdeauna am colaborat foarte bine cu Camelia Popa, şefa centrului. Am venit chiar la 1-2 noaptea cu mame şi cu copii la Botoşani pentru a evita producerea unor tragedii familiale”, a declarat primarul Ioan Butnaru.

Potrivit edilului, centrul social va funcţiona la etajul unei clădiri ce a fost construită cu destinaţie de dispensar comunal. Clădirea a fost recompartimentată, modernizată şi urmează dotarea cu mobilier. Lucrările au presupus un efort financiar de 110.000 de lei, bani asiguraţi de la bugetul local.

„Avem camere unde să fie cazate mamele cu copii, camere unde să-şi desfăşoare activitatea. Vor veni acolo şi copii ai căror părinţi nu se prea ocupă de ei. Tot acolo avem o mică sală de mese, dar mamele vor trebui să gătească”, a explicat primarul.

Funcţionarea centrului va fi coordonată de echipa comunitară din care fac parte două asistente medicale comunitare, un mediator şcolar, un referent social şi un expert pe problematica romilor.

La parterul aceleiaşi clădiri se află cabinetul medicului de familie, o farmacie, un mic birou al Filialei locale a Crucii Roşii, biblioteca şi biblionetul.

Centrul pentru mamele şi copiii aflaţi în situaţii de risc social este programat a fi inaugurat pe 8 noiembrie, cu prilejul Zilelor comunei.