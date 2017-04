Epidemiologul şef al judeţului a ieşit la pensie

« Alte stiri din categoria Actualitate

Unul dintre cei mai cunoscuţi medici botoşăneni a ales să iasă la pensie, după 40 de ani de activitate. Ecaterina Chihaia a împlinit vineri 65 de ani şi exact în aceeaşi zi şi-a încheiat şi activitatea de eipdemiolog şef al judeţului.

Medicul şi-a început activitatea pe 24 octombrie 1977, la o circă la Drăguşeni. Patru ani mai târziu a trecut cu bine examenul de rezidenţiat, iar de pe 17 decembrie 1981 a debutat ca epidemiolog în cadrul instituţiei cunoscute în prezent ca Direcţia de Sănătate Publică (DSP). Din decembrie 2007 până în februarie 2009 a fost director adjunct în cadrul instituţiei, iar ulterior, timp de jumătate de an, director executiv. În toamna lui 2010 a preluat funcţia de director medical al Spitalului de Psihiatrie, pe care a deţinut-o până la comasarea spitalelor, în martie 2012, când unitatea sanitară a fost asimilată de Spitalul Judeţean, iar medicul s-a întors la DSP, pe funcţia pe care s-a consacrat şi pe care a ocupat-o până pe 7 aprilie 2017. „Nu am absolut niciun regret. Nici că a trecut timpul, nici de ce am făcut, pentru că sper că totul a fost cu folos. Cunosc acest judeţ mai bine decât propria curte şi cu siguranţă mai bine decât Craiova, acolo de unde vin”, a spus medicul Ecaterina Chihaia.