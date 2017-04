Ludovic Orban s-a încurcat în explicaţii

« Alte stiri din categoria Actualitate

Convenţia de sâmbătă a liberalilor botoşăneni a fost marcată şi de prezenţa lui Ludovic Orban, fost ministru al Transporturilor în Cabinetul Tăriceanu şi candidat la funcţia de lider naţional al PNL, care a susţinut şi o conferinţă de presă. Cu acest prilej, jurnaliştii i-au reamintit acestuia că atunci când era ministru a promis, tot la Botoşani, că va fi reabilitat drumul Botoşani-Târgu Frumos. „Acum m-aţi luat cu drumul… Am parcurs şi eu drumul acesta de multe ori şi… N-a fost trecut pe listă în mandatul meu, era prevăzut. Au fost atâţia miniştri din 2008 până în 2017, aşa că puteţi să îi întrebaţi pe cei care au fost miniştri după ce am părăsit mandatul. Am discutat despre acest proiect când eram mai degrabă spre finalul mandatului. Vă garantez că, dacă aş fi avut un mandat plin, de patru ani, acest drum ar fi fost reabilitat şi modernizat”, a precizat Ludovic Orban.

Oficialul a recunoscut că nu a venit la Botoşani pe acel drum, ci pe Suceava-Botoşani, reabilitat în urmă cu câţiva ani.