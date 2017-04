Încă o viaţă pierdută pe şosele

« Alte stiri din categoria Actualitate

O tânără în vârstă de 28 de ani, din comuna Roma a murit ieri la spital, în urma unui accident cumplit produs pe drumul judeţean Botoşani-Roma. Aflată la volanul unui Volkswagen Golf,

Roxana A.G., mamă a doi copii, mergea dinspre Botoşani către Roma, atunci când, pe o porţiune de drum drept a pierdut în mod inexplicabil controlul asupra volanului. Rămasă fără direcţie, maşina s-a izbit într-un copac de pe marginea drumului, iar, în urma impactului extrem de violent şoferiţa a rămas prinsă între fiarele contorsionate.

Martor la accident, un şofer a sunat la 112 şi a chemat ajutoare. La faţa locului au ajuns în scurt timp cadre medicale, pompieri şi poliţişti. Primii au intervenit pompierii de la descarcerare, care au scos-o pe femeie din maşina distrusă şi au predat-o imediat cadrelor medicale. „La locul intervenţiei am găsit o persoană încarcerată în autoturism. Am intervenit pentru descarcerarea acesteia şi acordarea primului ajutor medical, după care am predat-o colegilor de la Ambulanţă”, a precizat Andrei Ciobanu, din cadrul ISU Botoşani.

Cadrele medicale au preluat victima, care nu mai avea nici puls şi nici activitate cardiacă şi au început manevrele de resuscitare, chiar în faţa rudelor acesteia, ajunse la faţa locului. „Pacienta şi-a reluat funcţia cardiacă după 20 de minute, motiv pentru care a fost transportată la Spitalul Judeţean pentru stabilizare ulterioară”, a precizat Andreea Stărică, medic în cadrul SJA Botoşani.

Ajunsă la „Mavromati”, tânăra a fost diagnosticată cu leziuni extrem de grave la cap şi faţă. Pentru că starea ei făcea imposibil transportul la Iaşi, s-a decis să fie supusă unei intervenţii de urgenţă, în cadrul compartimentului de neurochirurgie de la Botoşani.

Din păcate, însă, nici operaţia şi nici eforturile medicilor nu au reuşit s-o ţină în viaţă pe femeie, aceasta murind ieri seară.

Cazul este în continuare în atenţia poliţiştilor, care încearcă să determine cauzele accidentului. Deşi criminaliştii au făcut măsurători la locul faptei, aceştia nu au putut spune din ce cauză a pierdut Roxana A. G. controlul volanului. Pentru că nu au găsit urme de derapaj, agenţii prezenţi la faţa locului nu au exclus varianta exploziei unui pneu pe puntea faţă a maşinii.