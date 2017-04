Doctoriţă acuzată de furt din spital

« Alte stiri din categoria Actualitate

Caz unic în istoria recentă a instituţiilor publice din Botoşani şi mai cu seamă în sistemul sanitar. Unul dintre cei mai cunoscuţi medici din cadrul UPU, Daniela Babei, a fost acuzat de furt, fals, uz de fals şi alte fapte grave chiar de către conducerea unităţii sanitare.

Reprezentanţii conducerii Spitalului Judeţean „Mavromati” au demarat o anchetă şi au decis să vizioneze şi imaginile surprinse de echipamentul de supraveghere video montat chiar cu câteva zile mai devreme. Urmărindu-le, au observat cum medicul Daniela Babei pleacă din UPU spre camera de gardă având asupra sa mai multe pungi de cadouri, dar şi cutii cu mănuşi în mâini. Deşi pe imagini nu se poate vedea ce se afla în acele pungi de cadouri, conducerea spitalului le-a menţionat în plângere şi a ataşat un inventar făcut al stocului de medicamente şi materiale sanitare din acea zi, din care reieşea lipsa de cutii de mănuşi, soluţii perfuzabile, fiole de medicamente cu regim special, folosite în resuscitare, dar şi calmante derivate din morfină.

Cei din conducerea unităţii au decis apoi să extindă cercetările, pentru a afla cum au dispărut acele medicamente şi din documente, pentru că folosirea lor trebuia justificată pe hârtie. Potrivit sesizării făcute la Parchet, reprezentanţii spitalului au constatat că în fişele unor pacienţi ar fi fost trecute ulterior medicamente sau tratamente care nu le-ar fi fost administrate.

Medicul incriminat spune că are peste zece ani vechime şi că în acele pungi de cadouri chiar asta avea, cadouri. „Eu ştiu foarte bine ce am făcut şi ce nu am făcut. Aştept anchetatorii să se pronunţe, pentru că nu am muncit atâţia ani să îmi fac cariera, iar acum să îmi fie ştirbită. Sunt total nevinovată şi totul este o înscenare din partea managerului”, a precizat Daniela Babei, medic primar în cadrul UPU.

Aceasta a precizat că, în sprijinul afirmaţiei că ar fi vorba de o acţiune ţintită împotriva ei stă şi faptul că nu i s-a dat vreun moment dreptul de a se apăra.

Oficial fără vreo legătură cu faptele incriminate, Daniela Babei a fost detaşată la Camera de Gardă din cadrul Secţiei Exterioare Săveni, pentru 60 de zile, motivul fiind lipsa acută de personal de acolo. Neoficial însă, conducerea unităţii a încercat să aplaneze tensiunile apărute la UPU.

Reprezentanţii unităţii sanitare au refuzat contactul cu presa, însă cazul este în atenţia procurorilor.

