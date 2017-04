Spitalul Judeţean a scăpat de datorii

« Alte stiri din categoria Actualitate

Spitalul Judeţean „Mavromati” a stabilit o nouă premieră. Astfel, pentru prima oară în ultimii zece ani, cea mai mare unitate medicală din judeţ nu înregistrează datorii. Corneliu Mihai, managerul spitalului, a declarat că unitatea nu înregistrează nici arierate, nici datorii, şi, mai mult, deţine bani în cont.

Oficialul susţine că s-a ajuns la aceasta situaţie datorită măsurilor restrictive impuse asupra bugetului unităţii, dar şi a unui contract mai bun cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS). „Avem bani în cont. Ultimele măriri salariale sunt suportate din bugetul de stat. În 2014, erau datorii de 175 miliarde lei vechi şi arierate. S-au luat măsuri de reducere a unor cheltuieli şi au crescut veniturile prin contractul cu CAS. Am realizat contractul în proporţie de 99%, am luat toţi banii de la Casă şi am beneficiat şi de o finanţare mai bună în ultimii doi ani”, a spus managerul Spitalului Judeţean.

Datorită creşterii valorii contractului încheiat cu CAS, Corneliu Mihai apreciază că unitatea va încheia fiecare lună cu excedent bugetar. „De aici ne vom permite să facem anumite reparaţii, modernizări, investiţii din fonduri proprii”, a adăugat acesta.