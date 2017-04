Săteni convinşi să renunţe la păşuni pentru pădure

« Alte stiri din categoria Actualitate

Conducerea Prefecturii Botoşani a dezamorsat situaţia din Ştiubieni, unde era pus în pericol un proiect guvernamental de împăduriri din cauză că unele suprafeţe erau concesionate pentru păşunat.

Prefectul Dan Şlincu, alături de alţi funcţionari, s-a deplasat la Ştiubieni şi au discutat cu conducerea primăriei. „Am analizat situaţia din ambele părţi. Pe de o parte, cea a cetăţenilor care rămân fără păşuni în zona respectivă şi cea a interesului local, al comunităţii, cea de împădurire a respectivei suprafeţe”, a declarat Dan Şlincu. Oficialii au discutat şi cu reprezentanţii firmei care trebuie să planteze copacii pe terenurile respective. Aceştia din urmă au anunţat că lucrările trebuie încheiate până pe 1 mai.

„În localitatea Ştiubieni nu există niciun metru pătrat de pădure. Am fost şi am văzut suprafaţa de teren, o parte mică într-un hectar este de teren plat, cealaltă fiind de teren degradat. Într-un final toţi cei prezenţi la discuţii am ajuns la concluzia că trebuie îndeplinită solicitarea executantului, trebuie pus la dispoziţie terenul respectiv pentru împădurire”, a explicat Dan Şlincu.

Potrivit oficialului, Prefectura a înaintat o adresă către firma care execută lucrarea pentru a-şi desfăşura în continuare activitatea. Sătenii vor primi noi suprafeţe de păşune, în baza unor acte adiţionale încheiate la contractele de concesiune.