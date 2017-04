Botoşăneni induşi în eroare cu un anunţ din cimitire

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un anunţ postat la intrarea în cimitirele din oraş i-a pus în încurcătură pe botoşăneni. Aceştia au fost informaţi că este interzis a se lăsa nesupravegheată orice sursă de foc în cimitir (lumânări, candele etc) pentru că este pericol de incendii. Mulţi cetăţeni s-au declarat nemulţumiţi, înţelegând că nu vor avea voie să lase în noaptea de Înviere lumină la mormintele rudelor plecate din această lume. Alţii s-au amuzat, deoarece anunţul era redactat cu greşeli. „Nu se poate aşa ceva. Să-i spună asta mamei care de peste un an are grijă să nu se stingă niciodată candela de la mormântului tatălui nostru”, a declarat o botoşăneancă.

Simion Drelciuc, directorul Urban Serv, a explicat că prin acest anunţ s-a dorit de fapt a se transmite botoşănenilor că trebuie să fie atenţi cum lasă lumânările la morminte. „Recomandarea noastră este să nu fie folosite lumânări cu foc deschis. Persoanele care vor lăsa lumânări la morminte trebuie să evite sursele de incendiu. Trebuie să aibă grijă deoarece sunt morminte cu coroane, sau cu vegetaţie uscată”, a spus oficialul, adăugând că în alţi ani au izbucnit incendii în cimitire în noaptea de Înviere. „În noaptea de Înviere vom avea câte un om la pază în cimitire, care va verifica zona, dar în acelaşi timp îi rugăm pe cetăţeni să fie mai atenţi”, a mai precizat Drelciuc.

Măsurile dispuse vin în contextul în care inspectorii de prevenire ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) au declanşat o campanie de informare, ocazie cu care au fost transmise o serie de măsuri de prevenire a incendiilor, recomandându-se ca lumânările aprinse să fie ţinute la distanţă de materiale inflamabile.

Reprezentanţii inspectoratului spun că nu au legătură cu anunţul postat pe poarta cimitirului şi că nu s-a interzis nicidecum utilizarea lumânărilor sau a candelelor aprinse. „Ce se interzice este doar folosirea focului deschis pentru distrugerea vegetaţiei uscate”, a declarat Dorina Lupu, purtător de cuvânt în cadrul ISU.

