Primarul vrea să deschidă Cornişa la vară

Parcul Cornişa ar putea fi deschis în luna iulie. Anunţul a fost făcut ieri de primarul Cătălin Flutur, care şi-ar dori ca parcul să fie accesibil botoşănenilor chiar şi mai devreme, spunând că lucrările se apropie de final.

În prezent se lucrează la calea de acces şi la lac, iar în zona bazinelor exterioare, unde anul trecut au fost alunecări de teren, lucrările se apropie de final. „Noi credem că terenul s-a stabilizat. Anul trecut am avut alunecări de teren. Am făcut o expertiză, care ne-a condus la nişte lucrări pe care aproape le-am finalizat. Ce o să se întâmple în timp vom mai vedea, dar aici am mers pe expertiză şi pe părerea experţilor”, a precizat Cătălin Flutur.

În şedinţa din această lună a Consiliului Municipal vor fi aprobate tarifele care vor fi practicate la terenurile de sport şi patinoarul de la Cornişa. În prezent se lucrează la fundamentarea tarifelor la partea de bazine.

Edilul a dat asigurări că municipalitatea nu se află în pericol de a pierde finanţarea europeană obţinută pentru acest mega proiect, deoarece, ca şi în cazul Teatrului „Eminescu”, termenul limită pentru finalizarea lucrărilor este decembrie 2018. La debutul lucrărilor, în 2013, municipalitatea promitea că parcul va fi deschi pentru public în 2015.

Parcul Cornişa va fi administrat de un serviciu înfiinţat în cadrul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement.

Încă de la demararea lucrărilor, acest proiect a fost caracterizat de o mare secretomanie, situaţie care s-a perpetuat până în prezent. Abia în toamna anului 2015 a fost făcut public faptul că la demararea lucrărilor s-a constat că o porţiune din terenul rezervat parcului aparţinea unităţii militare din zonă, lucru ce a impus reamplasarea unor obiective, dar şi schimbarea unor soluţii tehnice.

Până la această dată lucrările la Parcul Cornişa au presupus un efort financiar de aproximativ 75 de milioane de lei.