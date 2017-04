Regulile de aur ale jucătorilor de cursă lungă

« Alte stiri din categoria Actualitate

Una din distracțiile predilecte online sunt jocurile de cazinou. Acest tip de jocuri cu miză sunt vechi de când lumea. Dovezi arheologice atestă faptul că oamenii au tatonat cu ideea de noroc încă acum 40.000 de ani! Nu este așadar de mirare că astăzi unele din cele mai populare distracții din lume sunt aceste jocuri. Ne place să anticipăm ce va urma și ne jucăm pariind pe evenimente viitoare.

Și dacă tot știm că mulți dintre cititorii noștri au această pasiune, în articolul de mai jos vom încerca să trecem în revistă câteva strategii de abordare a jocurilor de cazinou, așa încât acestea să rămâna doar la stadiul de distracție și nu o sursă de frustrare. Sunt reguli simple, însă încălcate constant de jucători. Iar cei care le respectă au cele mai mari șanse ca după distracție să se aleagă chiar și cu bani în plus.

Socotiti de sus în jos. Altfel spus: stabiliți un plafon maxim de bani alocat jocului pe o perioadă dată și nu adăugați niciodată sume în plus. Dacă reușiti să cheltuiți mai puțin sau chiar să iesiți pe plus, e perfect. Dacă însă atingeți limita, opriți-vă și căutați un alt mod - pe cât posibil gratuit - de-a obține un plus de emoție. Aceasta este regula de aur a jucătorului de cazinou de cursă lungă, și cine o încalcă în speranța unor câștiguri rapide și mari va sfârși mai devreme sau mai târziu lefter și plin de regrete.

Nu măriți miza. Odată ce stiți exact suma pe care sunteți dispus să o riscați, puteți calcula miza la care aveți de gând să jucați așa încât să vă ajungă banii pentru toată perioada de timp alocată chiar și în scenariul puțin probabil că nu veți câștiga deloc. Tendința naturală a oricui este să mărească miza pentru a recupera și câștiga cât mai rapid. Aceasta este o capcană psihologică. Dacă la cazinourile reale mizele minime sunt de obicei destul de mari, la cazinourile virtuale se poate opta pentru mize infime. Unul din cazinourile online care admit mize chiar și de un singur cent este PokerStars Casino, o cameră online licențiată în România și cu un spectru mare de jocuri. Așadar, dacă planul este să aveți o seară plăcută de distracție pe internet alături de familie sau prieteni, alegeți mizele care să vă lase "combustibil" suficient până la final.

Nu jucați băut, obosit sau nervos. Jocurile de cazinou sunt menite să fie în primul rând o distracție. Cine nu înțelege asta, ar face bine să nu joace niciodată. Când pierdem și ne enervăm, e timpul să ne oprim. Apoi, alcoolul este de când lumea inamicul numărul 1 al bugetului personal, și aceasta se aplică și la jocurile online. Când sunteți băut, deveniți curajos și nesocotit. Vă credeți erou, "simțiți" că zeii norocului sunt de partea voastră și începeți să pariați încălcând primele două reguli de mai sus. O bere sau un pahar de băutură fină nu strică, evident. Însă este o vorbă: "după primul pahar, devin alt om... și acela vrea și el să bea ceva"... și așa mai departe. Nu deveniți alt om.

Jucați jocurile cu cele mai mari șanse de câștig. De departe, regele jocurilor de cazinou este blackjackul, și nu fără motiv. Este jocul care acordă jucătorului cele mai mari șanse de câștig împotriva cazinoului. Jucat corect, blackjackul oferă casei o marjă de doar 0,5%, deci mult loc pentru sesiuni câștigătoare pentru jucători. Comparați asta de pildă cu loteria, faimoasa loterie 6/49, unde marja organizatorului este de peste 50%!

Stop! Învățați să spuneți "stop". Incapacitatea de a spune stop duce la toate relele din lume. Așa se formează obezii, alcoolicii, așa se produc accidentele și se rup prieteniile. Și la jocurile de cazinou e la fel: o sesiune poate dura 1-2 sau... 48 de ore. Dacă o sesiune scurtă va fi foarte des câștigătoare, una foarte lungă va fi cel mai des pierzătoare. Stabiliți-vă de la început o oră la care să vă opriți, și când sună ceasul nu mai jucați nicio mână, nu mai dați niciun spin. Și mâine este o zi - mai bine să faceți din ziua de mâine o zi bună, cu o nouă sesiune de distracție, decât să o petreceți regretând ziua de ieri.