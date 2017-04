Liderul interimar vrea conducerea liberalilor

« Alte stiri din categoria Actualitate

Senatorul liberal Costel Şoptică a anunţat ieri că va candida pentru funcţia de preşedinte al Organizaţiei judeţene a PNL. Acesta a preluat conducerea partidului după ce Cătălin Flutur, fostul lider PNL, a renunţat la funcţie din cauza rezultatului slab obţinut la alegerile parlamentare din decembrie 2016.

Costel Şoptică a fost ieri secondat de Viorel Iliuţă, preşedintele organizaţiei municipale PNL Botoşani, fostul senator Viorel Grigoraş, fostul deputat Cristian Roman, Gheorghe Sorescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean, Valerian Andrieş, preşedintele organizaţiei PNL Dorohoi, dar şi de mai mulţi primari liberali din judeţ.

Potrivit acestuia, la alegeri se poate înscrie orice membru de partid care se afla în baza de date la 31 decembrie 2016 şi are cotizaţia plătita la zi. „Am plecat de la ideea de unitate. Am încercat să coagulez în această echipă tot ce am crezut că are mai bun ca resursă umană PNL Botoşani”, a spus parlamentarul.

Acesta a adăugat că este fidel conceptului de lucru în echipă şi doreşte să pună punct discuţiilor referitoare la foştii membri PDL, respectiv PNL. „Vreau să terminăm complet cu această sintagmă «foşti şi foşti». Dezavuez total ideea unui algoritm în care să apară nu ştiu ce parităţi, pentru că eu consider că o echipă trebuie aleasă de către membrii de partid şi trebuie valorizată funcţie de voturile pe care le obţine fiecare candidat”, a mai spus Costel Şoptică.

Conferinţa judeţeană de alegeri va avea loc pe 29 aprilie, începând cu ora 10.00, la cinematograful „Unirea”. La conferinţă vor participa 476 de delegaţi, dintre care 86 de delegaţi ai organizaţiei municipale Botoşani.