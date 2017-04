Fraude europene plătite scump

« Alte stiri din categoria Actualitate

Fosta conducere a Asociaţiei agricole „4 stejari” din Darabani a fost condamnată în bloc la închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru o serie de mişmaşuri cu subvenţii europene de aproape 100.000 de euro. Ultima sentinţă a venit vineri, când magistraţii Tribunalului Botoşani l-au condamnat la un an şi 10 luni de luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe Daniel Balahura, fost administrator, preşedinte şi reprezentant legal al cooperativei, pentru folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Comunităţilor Europene.

Sentinţa a venit după ce alţi doi reprezentanţi ai asociaţiei, Ionel David şi Gheorghe Sîsîiac, au fost condamnaţi definitiv la pedepse similare şi la plata unor daune.

Scandalul ar fi izbucnit în 2011, când procurorii au primit mai multe plângeri cu privire la o serie licitaţii publice, iar ţinta era asociaţia „4 Stejari.

Ulterior, cei luaţi în colimator au făcut la rândul lor denunţuri, ieşind la iveală afacerile derulate prin intermediul Asociaţiei „4 Stejari”. Astfel, în perioada 2010-2013, Ionel David, Gheorghe Sîsîiac şi Daniel Balahura (n.r. - aflat printre denunţătorii iniţiali) ar fi depus la APIA Botoşani mai multe documente inexacte, false sau incomplete, pentru a beneficia ilegal de subvenţii pentru păşuni.

Cazul a intrat în atenţia procurorilor de la DNA, care au stabilit că, potrivit documentelor, asociaţia ar fi obţinut subvenţiile pentru păşunile concesionate pe motiv că membrii ar fi deţinut 378 de vaci, 3.873 de oi şi 338 de capre, ori în realitate din cei 134 de crescători asociaţi, doar jumătate ar fi avut adeziuni, în cazul altor 68 de persoane semnăturile fiind falsificate.

Mai mult, şapte dintre cei trecuţi ca membri nu aveau niciun animal. De asemenea, din declaraţiile martorilor a rezultat că peste 50% dintre membri deţineau un număr mai mic de animale, fie le-au fost atribuite spre utilizare suprafeţe de păşune mai mici faţă de datele înscrise în tabelele depuse la APIA. Astfel, dosarul a fost trimis în judecată, cei trei fiind condamnaţi.

Interesant este că dosarul face parte din ancheta uriaşă declanşată de DNA - Serviciul teritorial Suceava în cadrul APIA Botoşani, o parte dintre angajaţii instituţiei fiind bănuiţi că ar fi avut legături cu cei care au beneficiat ilegal de subvenţii.

Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a cotidianului „Monitorul” de Botoşani.