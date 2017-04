Probleme de integritate pentru subprefect

« Alte stiri din categoria Actualitate

Daniela Beclea, subprefectul judeţului, se află în vizorul ANI deoarece anul trecut, la o lună după ce a fost numită în funcţie, figura în evidenţele ANAF cu semnătură electronică pentru mai multe firme şi fundaţii, asociaţii sportive şi persoane fizice autorizate din Botoşani. Mai exact, ar fi semnat şi depus bilanţuri contabile în numele a 22 de contribuabili.

În vara anului trecut, conducerea Ministerului de Interne a trimis Corpul de Control la Botoşani. După verificările făcute, reprezentanţii ministerului au sesizat ANI.

În septembrie 2016, instituţia a solicitat prefecturii copii după declaraţiile de avere şi interese depuse de Daniela Beclea la numirea în funcţie şi copie după ordinul de numire. Atunci nu s-au făcut precizări referitoare la motivul solicitării acestor documente.

Daniela Beclea se află în această săptămână în concediu de odihnă. Contactată telefonic, aceasta a afirmat că anul trecut Corpul de Control al ministerului a fost la Prefectura Botoşani, dar nu într-o problemă care să o vizeze. „E normal ca reprezentanţii ANI să ceară copii după documente. Dacă au cerut, vor decide. De anul trecut nu am mai avut nicio corespondenţă cu ANI. Este o verificare, dar nu am primit nimic”, a spus Daniela Beclea.

Oficialul a negat că a omis să renunţe la semnătura electronică. „Aceasta are valabilitatea un an şi a expirat în mai, la o lună după ce am fost numită în funcţie. Este o semnătură electronică pe care o poţi folosi la bancă, la orice activitate, nu e neapărat să depui declaraţii sau bilanţuri”, a spus Daniela Beclea.

Dan Nechifor, fostul prefect al judeţului, a precizat ieri că sesizarea care o vizează pe Daniela Beclea nu a fost trimisă de Prefectură.

În astfel de situaţii, de suspiciuni de incompatibilitate, toată corespondenţa pe un dosar anume se face cu persoana în cauză, nu cu instituţia unde lucrează.

Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a cotidianului „Monitorul de Botoşani”.