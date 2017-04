Libertate pierdută după ce au prădat doi bătrâni

« Alte stiri din categoria Actualitate

Doi dintre cei trei suceveni ridicaţi joi cu mascaţii, în cazul jafului asupra celor doi bătrâni din satul Sârbi (Vlăsineşti), au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţia de tâlhărie. Cel de-al treilea sucevean a fost eliberat, întrucât anchetatorii au ajuns la concluzia că acesta nu ar fi avut vreo implicare. Astfel, potrivit procurorilor, M.M., de 26 de ani, din Fălticeni, i-ar fi dus doar cu maşina la Vlăsineşti, fără să ştie ce se întâmplă.

În schimb, ceilalţi doi atacatori, M.M., de 19 ani, din comuna Boroaia, şi A.M., de 20 de ani, din comuna Baia, cei care au dat buzna în casă peste bătrâni şi fiul acestora, au fost puşi sub urmărire penală de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul (PT) Botoşani şi prezentaţi în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă. „În sarcina acestora s-a reţinut că în noaptea de 16 spre 17 ianuarie 2017, în jurul orei 23, au pătruns în locuinţa comună a trei persoane vătămate (n.r., în locuinţă se afla şi fiul bătrânilor, care are probleme locomotorii), din satul Sârbi, şi prin întrebuinţarea de acte de violenţă au sustras suma de 7.000 de lei şi actele de identitate ale acestora”, a spus procurorul Valeriu Chihaia, purtător de cuvânt în cadrul PT Botoşani.

Jaful ar fi fost pus la cale după ce unul dintre tineri le-ar fi vândut bătrânilor nişte lemne de foc şi a observat că aceştia au bani. Investigaţiile au durat trei luni.