Costel Şoptică promite unitate la şefia PNL

Senatorul Costel Şoptică este noul preşedinte al organizaţiei judeţene a PNL Botoşani. Oficialul a obţinut 232 de voturi din partea celor 438 de delegaţi, în timp ce contracandidatul său, deputatul Cristian Achiţei, a obţinut 200 de voturi.

După aflarea rezultatului, noul preşedinte le-a mulţumit tuturor colegilor şi i-a asigurat că va fi „preşedintele tuturor liberalilor”. „Poate când am prezentat conceptul de echipă nu am explicat suficient de clar că în cadrul acesteia sunt aşteptaţi toţi liberalii, nu doar unii sau alţii. Mulţumesc domnului Cristian Achiţei şi domnului Flutur, primarul municipiului. Trebuie să ştiţi că din acest moment echipa din Biroul Permanent Judeţean are trei membri cel puţin, Costel Şoptică, preşedinte, Cristian Achiţei, deputat, şi Cătălin Flutur, primarul municipiului Botoşani”, a declarat noul preşedintele ales al PNL Botoşani.

La acţiunea ce a avut loc sâmbătă dimineaţă, sute de liberali au umplut sala cinematografului „Unirea” pentru a vota noua conducere. După ce candidaţii şi-au prezentat planurile pentru partid s-a trecut la vot, toţi cei convocaţi având la dispoziţie 45 de minute să-şi aleagă favoritul.

La eveniment au fost convocaţi şi lideri ai altor partide politice, însă doar reprezentanţii PNŢCD Botoşani au onorat invitaţia.

Lupta a fost mare şi pentru celelalte posturi de conducere din cadrul partidului. Astfel, funcţia de prim-vicepreşedinte pentru politici publice a câştigat-o Cristian Roman, cel care a obţinut 280 de voturi, devansându-l pe Gabriel Talef.

Funcţia de prim-vicepreşedinte pentru strategii politice şi comunicare a obţinut-o Gheorghe Sorescu, cu 277 de voturi, învingându-l pe Eugen Ţurcanu.

Vicepreşedinţi ai PNL au fost aleşi Viorel Grigoraş, Costel Romanescu, Gabriel Alecsandru, Dan Oloeriu, Romică Magopeţ, Verginel Gireadă, Ada Macovei şi Valerian Andrieş.

