Picior amputat din cauza vedeniilor

« Alte stiri din categoria Actualitate

Caz şocant şi unicat în medicina botoşăneană. Un bărbat de 56 de ani, din Drăguşeni, şi-a amputat singur piciorul, cu toporul. Acesta a ajuns la spital după câteva ore, spunându-le medicilor că avea dureri insuportabile.

Totul s-a întâmplat sâmbătă dimineaţă, când bărbatul a fost adus la spital în şoc hemoragic, cu o bucată de picior într-o pungă. Iniţial cadrele medicale au crezut că ar fi fost vorba de un accident în gospodărie, însă cu toţii au rămas şocaţi când au aflat că el a fost cel care şi-a amputat piciorul cu un topor. Exasperat de durerea provocată de o afecţiune circulatorie, dar şi într-o avansată stare de ebrietate, bărbatul a luat pur şi simplu un topor din magazia casei, şi-a pus piciorul pe o buturugă şi a lovit cu putere.

„Atât de determinat a fost, încât a încercat de trei ori până a reuşit. Mai avea două plăgi, una mai jos de genunchi, a doua câţiva centimetri mai jos, iar a treia oară deasupra gleznei. Apoi a acoperit cu pământ. Nu am văzut aşa ceva în viaţa mea”, a povestit şocat un asistent din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe.

Bărbatul a fost preluat imediat de o echipă medicală, iar după ce i s-a oprit sângerarea a fost internat în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU). „Ajungi spre pensie şi nu le vezi pe toate în activitatea medicală. Un pacient cu etilism cronic, cu multiple traumatisme accidentale în istoric, a venit sâmbătă cu o amputaţie voluntară de picior, la nivel supramaleolar. Ceva nu i-a convenit la piciorul lui, a luat toporul şi l-a tăiat”, a precizat medicul primar Radu Malancea, şeful secţiei ortopedie-traumatologie din cadrul SJU Botoşani.

Aflat sub strictă supraveghere medicală, omul spune că nu îşi mai aminteşte nimic. „Nu ştiu ce s-a întâmplat. Mă durea tare piciorul. Efectiv nu ştiam ce fac. Vedeam nişte vedenii. Am ajuns cu piciorul tăiat. Nu ţin minte nimic. Vedeam nişte reptile. Acum îmi pare rău că am ajuns fără picior”, a spus bărbatul de pe patul de spital.

Potrivit cadrelor medicale, ceea ce l-a făcut să recurgă la gestul şocant ar putea fi, paradoxal, şi ceea ce l-a salvat de la o moarte prin exangvinare. Asta pentru că arterita de care pare să sufere a făcut şi ca vasele de sânge îngustate să nu sângereze din abundenţă, ca la un om sănătos, şi astfel să poată ajunge la spital încă în viaţă, deşi a stat câteva ore cu rana deschisă.

Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a cotidianului „Monitorul” de Botoşani.