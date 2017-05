Familii micşorate pentru a scăpa de taxe

« Alte stiri din categoria Actualitate

Sute de cetăţeni care locuiesc la bloc au păcălit Primăria Botoşani, pentru că nu au declarat numărul real de persoane din familie, şi nu au plătit asftel taxa de salubrizare. În urmă cu câteva săptămâni a fost demarată o campanie de verificări, fiind solicitate informaţii de la asociaţiile de proprietari. Practic, datele transmise de structurile reprezentative ale locatarilor au fost confruntate cu evidenţele Direcţiei Impozite şi Taxe a Primăriei Botoşani. Viceprimarul Cosmin Andrei a declarat că, în primă fază, au fost depistate peste 600 de persoane care nu figurau în evidenţe pentru plata taxei de salubrizare.

„ S-au depus declaraţii suplimentare pentru un număr de 668 de persoane şi s-au înregistrat datorii suplimentare în valoare de 190.818 de lei, din care 103.444 lei debite şi majorări de întârziere aferente anilor precedenţi şi 83.374 lei debite aferente anului 2017”, a afirmat Cosmin Andrei. Potrivit edilului, din diferenţa calculată în plus la taxa de salubrizare, în urma depunerii declaraţiilor de impunere suplimentare s-a încasat din restanţă şi pe anul curent 120.096 de lei.

„La persoanele care au fost identificate ca fiind neplătitoare la această taxă de salubrizare s-au făcut declaraţii de impunere şi pe perioada din urmă”, a declarat Cosmin Andrei.

Aceste verificări vor fi extinse şi la celelalte asociaţii, dat fiind faptul că în municipiu sunt o sută de structuri care reprezintă interesele cetăţenilor care locuiesc la bloc.

Societatea Urban Serv are contracte directe cu botoşănenii care locuiesc la case, agenţii economici şi instituţiile din municipiu şi încasează direct de la cele trei categorii de clienţi contravaloarea serviciilor prestate lunar.

Taxa de salubrizare pentru cei de la bloc este de 10,9 lei de persoană/lunar, adică 130 de lei pe an, ceea ce înseamnă că o familie de patru persoane are de plătit 530 de lei pe an doar pentru gunoi.