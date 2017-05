Campanie masivă de plantări de copaci

« Alte stiri din categoria Actualitate

Direcţia Silvică a demarat în această primăvară mai multe campanii de plantare a copacilor, cea mai importantă fiind „Luna plantării arborilor”. În cadrul acestora, reprezentanţii instituţiei au plantat aproximativ 1.200.000 de pomi pe o suprafaţă de 118 hectare de teren. „Noi ne-am propus pentru această perioadă să plantăm de la 0 în jur de 110 hectare, dar am depăşit această cifră. Au fost plantaţi aproximativ 40.000 de copaci în plus faţă de ce am stabilit la început. Am făcut şi completări în plantaţii vechi pe alte 118 hectare”, au declarat reprezentanţii Direcţiei Silvice.

În urma secetei de anul trecut şapre hectare au fost distruse în totalitate, suprafaţa fiind refăcută integral în această primăvară. Toate aceste lucrări au fost realizate pe domeniul forestier al Direcţiei Silvice. De asemenea, s-au făcut plantări şi în pepiniera proprie a instituţiei. „Vrem să plantăm 220 de ari de teren cu puiet. Până acum am realizat 136 ari, iar în următoarele 10 zile vom face restul”, a precizat Marius Havriş, directorul Direcţiei Silvice Botoşani.

Cele mai multe suprafeţe au fost împădurite cu stejar, gorun, fag, salcie, salcâm, plop, frasin, paltin, ulm, cireş, mojdrean şi sălcioară.

Pe tot parcursul anului pentru tot ceea ce înseamnă regenerare şi împăduriri se vor cheltui circa 5.377.000 de lei, doar pentru lucrările de împădurire din această primăvară fiind nevoie de 2.115.000 de lei.