Concedieri la pachet cu majorările salariale

Majorarea salariului minim pe economie în programul asumat de PSD are şi efecte perverse, ameninţând să lovească precum un bumerang în mediul privat şi chiar să închidă afaceri.

Municipiul Botoşaniul este cunoscut ca fiind un oraş în care domeniul industriei uşoare este extins, mii de locuitori lucrând în fabricile de confecţii deschise de străini sau de afacerişti locali, iar salariul acestora depăşeşte rareori minimul pe economie. Creşterea acestuia, la 1.450 de lei, de la 1 februarie, a dus inevitabil la un efort suplimentar din partea conducerilor fabricilor, care se văd obligate să găsească soluţii pentru a rezista pe piaţă.

Unul dintre cei mai mari producători de costume bărbăteşti din Europa, Gerard Losson, care are aproximativ 1.000 de angajaţi la Botoşani, în cadrul fabricii Formens, declară că efortul pe care a trebuit să-l depună în această situaţie este unul uriaş.

Una dintre măsurile pe care acesta le-a adoptat în cadrul companiei sale, pentru a încerca să ţină sub control situaţia, a fosta cea de a schimba o parte dintre clienţi. „Am anticipat toate aceste lucruri şi, începând cu 2013, treptat am trecut toţi clienţii vechi pe Ucraina, unde mâna de lucru e mai ieftină, iar pentru România am adus clienţi noi, capabili să plătească preţul pe care l-am cerut”, a mai precizat patronul Formens.

Omul de afaceri se declară nemulţumit de faptul că statul român nu oferă suficiente facilităţi care să-i susţină pe investitori, ci îi împovărează. Acesta a precizat că o soluţie pe care guvernanţii ar trebui să o ia în calcul ar fi neimpozitarea salariilor sub 2.000 de lei şi defiscalizarea orelor suplimentare.

De măririle salariale sunt afectaţi şi investitorii locali, nu doar cei străini. Astfel, Manuela Zarug, managerul general al fabricii Serconf, a declarat că societatea pe care o conduce a resimţit din plin măsurile luate în grabă de actualul guvern în goana după voturi. „Noi în următorii ani suntem nevoiţi să mergem pe profit 0 pentru a putea rezista pe piaţă”, a declarat managerul general al Serconf.

Pentru a putea face faţă acestor cheltuieli suplimentare şi pentru a nu da oameni afară, una dintre soluţiile găsite în cadrul Serconf este o nouă negociere cu clienţii pentru a creşte preţurile, dar şi reducerea investiţiilor.

În fabricile mai mici din oraş situaţia este şi mai îngrijorătoare, angajaţii acestora riscând să-şi piardă locul de muncă.

