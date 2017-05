Alertă din cauza unui mistreţ mort

« Alte stiri din categoria Actualitate

Cadavrul unui porc mistreţ găsit în pădurea de la Vlădeni a pus pe jar autorităţile, în contextul în care judeţul se află în alertă de pestă porcină africană. „Joi (n.r., 11 mai) ne-a anunţat pădurarul de la Vlădeni că a găsit leşul unui mistreţ. Ne-am deplasat la faţa locului şi am tratat ca suspiciune de pestă porcină acest caz. Am luat toate măsurile pentru a nu răspândi un eventual focar. La 11 noaptea am terminat de recoltat probele”, a declarat Minodora Vasiliu, directorul Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA).

În urma analizelor s-a constatat că era vorba de o scroafă gestantă cu doi fetuşi morţi şi, din primele concluzii, nu ar fi vorba de o infestare cu virusul pestei porcine africane. Cazul a fost adus la cunoştinţa Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, iar noi probe au fost duse la laboratorul de la Suceava.

„Asemenea cazuri trebuie tratate foarte serios, iar pădurarul a procedat corect. Sunt lucruri foarte serioase care, neanunţate la timp, duc la un dezastru economic pentru România”, a mai spus directorul DSVSA. Minodora Vasiliu atrage atenţia că starea de alertă se menţine la nivel de judeţ şi face un apel la crescătorii de animale ca în cazul în care constată că animalele devin apatice şi se înroşesc, să anunţe de urgenţă medicul veterinar.

Peste porcină este cauzată de un virus, iar mortalitatea este de aproape 100%. Aceasta nu se transmite la om, consecinţele fiind de ordin economic.