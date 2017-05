Şantaj sexual cu muzică populară

« Alte stiri din categoria Actualitate

A crezut că poate salva căsnicia unui amic prin şantaj, dar s-a văzut pus sub acuzare şi trimis în judecată. Este păţania unui bărbat de 30 de ani, din Curteşti, care în iulie 2016 l-a ameninţat pe un consilier local dintr-o comună de lângă Botoşani cu postarea unor imagini video pe internet în care ar fi fost surprins întreţinând relaţii intime extraconjugale, în scopul de a obţine bani. Acuzat de şantaj, Marius V. riscă să se aleagă cu o condamnare penală.

Între timp, un alt botoşănean implicat în această escrocherie a fost deja condamnat de Judecătoria Botoşani la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Întreaga poveste îşi are începutul în vara anului trecut, când Marius V. a aflat că un prieten de-al său are probleme în căsnicie, soţia acestuia având o relaţie extraconjugală cu un consilier local, D.D., căsătorit la rândul său. Hotărât să pună capăt acestei situaţii, Marius V. i-a trimis mai multe mesaje soţiei consilierului, susţinând că are imagini compromiţătoare cu soţul ei, însă, pentru că femeia nu a fost interesată de pretinsele filmări, acesta din urmă a făcut rost de numărul consilierului local şi a i-a trimis şi acestuia mesaje ameninţătoare, cerând 5.000 de lei în schimbul nepublicării imaginilor pe internet. Doar că D.D. s-a dus la Poliţie şi a denunţat totul, o parte dintre convorbiri fiind înregistrate.

Pe 8 iulie 2016 procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani au organizat un flagrant. Întâlnirea dintre consilierul local şi intermediarul lui Marius V. urma să aibă loc pe fosta şosea de centură de la ieşirea din municipiu spre Suceava, cunoscută sub denumirea de „Şoseaua moartă”. La ora stabilită, intermediarul, Alexandru A., a apărut cu un taxi, a tras aproape de maşina lui D.D., care i-a dat banii şi a primit în schimb un CD, care ar fi trebuit să conţină imaginile compromiţătoare. Imediat după tranzacţie, Alexandru A. a fost oprit de poliţişti. Tânărul a fost audiat şi a recunoscut totul, declarând că a fost instigat de Marius V.

Dar surprizele nu s-au oprit aici pentru că, atunci când au verificat conţinutul CD-ului, atât anchetatorii cât şi consilierul şantajat au descoperit cu stupoare că acesta nu conţinea niciun fel de imagini video sau fotografii compromiţătoare, ci câteva melodii cu muzică populară.