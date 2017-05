Sute de vizitatori la Noaptea Muzeelor

« Alte stiri din categoria Actualitate

Botoşănenii au profitat din plin de Noaptea Muzeelor, eveniment organizat în acest weekend la nivel internaţional şi aflat la a XIII-a ediţie, pentru a vizita expoziţiile deschise. Astfel aproximativ 600 de persoane au trecut pragul Muzeului Etnografic din Botoşani, iar la Muzeul pentru Ştiinţele Naturii de la Dorohoi au fost aproximativ 900 de oameni.

Sâmbătă, începând cu ora 20.00, la Muzeul de Etnografie a avut loc vernisajul expoziţiei „Ia Aidoma”, în care au fost prezentate 36 de cămăşi, replici ale celor păstrate în unele dintre marile muzee ale lumii, dar neetalate în expoziţii permanente. Cămăşile au fost găsite în colecţiile Muzeului Metropolitan din New York, Muzeului de Textile din Toronto, Muzeului Etnografic din Geneva, Muzeului de Textile din Lyon, Muzeului Horniman de la Londra, Muzeului de Etnografie din Sankt Petersburg, precum şi în alte colecţii private.

Faţă de anii trecuţi, anul acesta Muzeul de Istorie a rămas închis. „Am dorit să mai schimbăm ceva faţă de anii trecuţi, plus că nu avem personal pentru a le ţine pe toate deschise. Suntem obligaţi să avem în fiecare sală câte un om, iar la ediţiile trecute am avut probleme de acest fel atunci când am avut două muzee deschise în acelaşi timp”, au declarat reprezentanţii Muzeului Judeţean.

Ediţia din acest an a fost umbrită de protestele pe care le organizează în aceste zile salariaţii muzeelor din ţară, nemulţumiţi fiind de salariile mici. De altfel, la eveniment a fost prezentă şi Camelia Socianu, liderul Sindicatului Impact, organizaţie la care au aderat din februarie şi angajaţii Muzeului Judeţean.

„La nivel naţional se protestează, dar noi am preferat să nu facem acest lucru, pentru că publicul care a dorit să participe la Noaptea Muzeelor nu trebuie să fie ţinta acestor nemulţumiri ale noastre. Putem protesta oricând, dar nu la astfel de manifestări”, a spus liderul Sindicatului Impact. Camelia Socianu a mai declarat că s-a făcut o nedreptate când salariile instituţiilor furnizoare de spectacol au fost majorate cu 50%, iar muzeografii cu experienţă au rămas cu lefuri mici.