Agent de vÃ¢nzÄƒri acuzat de delapidare

Un angajat al unei firme de panificaţie din Botoşani a fost trimis în judecată de procurori pentru delapidare. În opt luni, George B. a reuşit să „tragă” 10.000 de lei din banii firmei, falsificând facturile şi chitanţele. Astfel, din sumele încasate de la clienţi, el deconta numai o parte, iar uneori marfa trecută pe anumiţi beneficiari nu mai ajungea la aceştia din urmă. Totul s-ar fi întâmplat în perioada mai-decembrie 2014, când botoşăneanul, care răspundea de 13 clienţi ai firmei, şi-ar fi sustras o parte dintre încasări.

„Gaura” a ieşit la iveală abia în martie 2015, când, având o serie de suspiciuni, cei din firmă au efectuat un control intern şi au confruntat situaţiile raportate de clienţi cu sumele decontate de tânăr. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât George B. era unul dintre salariaţii mai vechi, el fiind angajat ca agent de vânzări în noiembrie 2009. Astfel, în urma unei sesizări din partea firmei, cazul a fost preluat de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, care au deschis o anchetă.

Chemat la audieri, pentru a fi confruntat cu probele, George B. a spus doar că „nu are nici o explicaţie”. Prin urmare, fostul agent de vânzări a fost pus sub acuzaţiile de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar în baza probatoriului administrat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani au dispus trimiterea în judecată, George B. urmând să răspundă în faţa magistraţilor pentru faptele comise.