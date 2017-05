Poet premiat în Colegiul Prefectural

« Alte stiri din categoria Actualitate

Plutonierul adjutant Vasile Iftime de la batalionul 335 Artilerie a fost premiat ieri în Colegiul Prefectural pentru activitatea sa literară. Acesta a obţinut de curând premiul I la secţiunea „Presă, film şi literatură” a concursului „Omul anului” - etapa pe Forţele Terestre Române. Vasile Iftime este autorul a 10 volume de poezie, a unui roman, iar mai nou cochetează şi cu critica literară.

„Când am spus că primii trei-patru paşi i-am bătut pe loc, nu greşesc. Aici mă refer la primele volume de poezie - „Umbre” şi „Un tot relativ” - pentru că acestea sunt de fapt încercări. Apoi când am scris „Jumătate de liliac” şi „Claustrofobii sentimentale” au apărut primele referinţe critice şi abia atunci am luat în serios totul. Abia următoarele două volume, „Alte poeme, alte femei” şi „Poeme cu toate femeile lumii”, au stârnit şi un pic de discuţii şi am început să fiu criticat pentru genul de subiecte abordat, deşi până la mine s-a mai scris poezie erotică, dar eu am venit pe un nou registru, nu pe un erotism romanţios, ci direct, uşor vulgar”, a declarat, într-un interviu acordat recent pentru „Monitorul”, Vasile Iftime.