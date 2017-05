Comunicat de presă Nova Apaserv

« Alte stiri din categoria Actualitate

Stadiul de implementare al Proiectului: „Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani”

Ca urmare a indeplinirii indicatorilor tehnico-economici aferenti etapei finantate prin intermediul Programului Operational Sectorial Mediu (POS Mediu), Societatea Comerciala NOVA APASERV S.A. Botoşani coordoneaza, in prezent, implementarea Proiectului Major: „Fazarea proiectului: Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani” - Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Infrastructura Mare, dupa cum urmeaza:

1. Îmbunătăţirea Statiilor de Tratare Apa Potabila Cătamărăsti si Bucecea

Obiectiv de investitii finalizat, pus in functiune.

In data de 01.03.2017, a fost semnat Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. In prezent, Statia este in Perioada de Notificare a Defectelor.

Procentul fizic de realizare a lucrarilor este de 100%.

Valoarea Contractului este de 12.373.771,49 Lei, fara TVA.

2. Extinderea si reabilitarea Statiei de Tratare Apa Potabila Stefanesti

Obiectiv de investitii finalizat, pus in functiune.

In data de 17.05.2017, a fost semnat Procesul Verbal de recepţie finala a contractului de lucrari. Procentul fizic de realizare a lucrarilor este de 100%.

Valoarea Contractului este de 19,882,971.00 Lei.

3. Reabilitarea si Extinderea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate Dorohoi

Obiectiv de investitii finalizat, pus in functiune.

Statia este in Perioada de Notificare a Defectelor, care se va incheia la 27 iunie 2017.

Procentul fizic de realizare a lucrarilor este de 100%.

Valoarea contractului semnat a fost de 27.585.462,02 Lei.

4. Construcţia Staţiilor de Epurare a Apelor Uzate Flamanzi si Vorona

Obiectiv de investitii finalizat.

Pe data de 10.05.2017 a fost convocata Comisia de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Procentul fizic de realizare este de 99%.

Valoarea contractului, este de 29.539.334, 97 Lei.

5. Extinderea reţelelor de apa si canalizare in canalizare in Botoşani

Obiectiv de investitii finalizat, pus in functiune.

Termenul de finalizare: 06.12.2017.

Procentul fizic de realizare a lucrarilor este de 65%.

Valoarea contractului semnat este de 31.195.829,62 Ron fara TVA.

6. Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare Dorohoi, contract in derulare

Termenul de finalizare este 30.09.2018

Procentul fizic de realizare a lucrarilor este de 20%.

Valoarea estimata a contractului este de 78.642.497,25 Lei.

7. Extinderea reţelelor de apa si canalizare in Flamanzi – Frumusica, contract in derulare

Termenul de finalizare este 17.12.2017

Procentul fizic este de 54%.

Valoarea Contractului semnat este de 58.162.586,16 Lei

8. Extinderea retelelor de canalizare in Vorona – Tudora, contract in derulare

Termenul de finalizare este 25.09.2018

Procentul fizic de realizare a lucrarilor este de 16.7%.

Valoarea Contractului semnat este de 48.011.666,78 Lei, fara TVA.

9. Construirea conductei de aducţiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aducţiune in zona alunecărilor de teren Leorda

Obiectiv pus in functiune

Termenul de finalizare este 23.07.2017.

Procentul fizic este de 97%.

Valoarea Contractului semnat este de 34.914.526,77 Lei (fara TVA).