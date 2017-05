Panică din cauza unei genţi abandonate la Urgenţe

« Alte stiri din categoria Actualitate

Personalul Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a trecut ieri dimineaţă prin clipe de spaimă. Totul din cauza unei genţi abandonate pe asfalt, în faţa secţiei. După câteva zeci de minute de tensiune, în care angajaţii i-au întrebat pe pacienţi şi aparţinători dacă nu ştiu ceva despre geantă, una dintre asistentele unităţii şi-a făcut curaj şi a ridicat-o de pe asfalt pentru a-i analiza conţinutul. „Chiar dacă părea foarte puţin probabil să fie o bombă, cu tot ce vedem la televizor tot există o teamă. Am mers în faţa unei camere de supraveghere pentru a se putea înregistra ce facem, ca să nu fim ulterior acuzaţi de furt. Am găsit în interior acte de identitate şi un telefon şi am reuşit să dăm de proprietară prin intermediul telefonului mobil. Doamna a venit şi şi-a luat «bomba»”, a spus o asistentă din cadrul UPU.

Din câte se pare, proprietara genţii buclucaşe este din judeţ şi venise la spital cu o rudă, adusă la spital cu ambulanţa la puţin timp după miezul nopţii. Marcată de starea în care se afla ruda, femeia a pus geanta jos, în încercarea de a le ajuta cadrele medicale de la ambulanţă, iar ulterior a uitat de aceasta.

Intervenţii ale SRI pentru serviete uitate

Nu este primul caz în care o geantă uitată produce momente de panică. În 2008, o servietă găsită pe o bancă de lângă Judecătoria Botoşani a dus la o desfăşurare de forţe. După ce jandarmul de serviciu a dat alerta, la faţa locului au ajuns prefectul, adjunctul şefului Poliţiei, şeful Judecătoriei, trei echipaje ale Poliţiei, două ale Jandarmeriei, două echipaje de pompieri, o ambulanţă şi pirotehniştii. Zona a fost delimitată şi au intrat în acţiune specialiştii Serviciului Român de Informaţii (SRI). Un ofiţer al unităţii de intervenţii a fost echipat cu o costumaţie specială, s-a apropiat de geantă şi mutat-o într-un loc deschis cu ajutorul unei căngi. Scanată cu ajutorul unui aparat mobil cu raze X, servieta, care avea în interior mai multe documente şi o ştampilă, fusese uitată de un avocat.

Patru ani mai târziu, aceeaşi desfăşurare de forţe a putut fi urmărită de botoşăneni şi pe Calea Naţională, unde alerta a fost dată din cauza unei genţi uitate pe pervazul unei agenţii bancare. După ce a fost scanată de SRI, s-a constatat că nu conţinea decât acte.