Întâlnire la 42 de ani după absolvirea Laurianului

Colegiul „A.T. Laurian” a găzduit la sfârşitul săptămânii trecute un eveniment deosebit. Absolvenţii promoţiei 1975 s-au întâlnit la liceul unde s-au format ca oameni, manifestarea fiind organizată sub genericul „Trecut-au anii…”

După vizitarea unităţii de învăţământ, aceştia s-au întâlnit în Aula colegiului. La prezidiu au luat loc cadre didactice care i-au îndrumat pe foştii elevi, acum oameni cu cariere deosebite în diferite domenii. Manifestarea a debutat cu un moment de reculegere în memoria celor care au trecut la cele veşnice.

Celor prezenţi le-au vorbit profesorii Mihaela Prăjinariu şi Ioan Onofrei, director, respectiv director adjunct al colegiului, dar şi profesorii Rebeca Talpalaru şi Codruţa Câmpan.

Amfitrionul întâlnirii a fost Doru Burţilă.

O altă absolventă a promoţiei 1975, Mariana Hânţescu, acum medic neonatolog în Iaşi, a spus că întâlnirea i-a adus lacrimi de fericire, adăugând că, din punct de vedere sufletesc, aula liceului a rămas la fel de maiestuoasă şi cu o arhitectură impresionantă. „Mulţumirile nu sunt suficiente. Gândul nostru pios către toţi aceşti dascăli pentru că au contribuit categoric nu numai la formarea noastră ca elevi, viitori candidaţi la facultate, ci şi ca oameni”, a spus Mariana Hânţescu.

Cu acest prilej, au fost lansate volumele „Trecut-au anii”, conţinând eseuri scrise de foştii absolvenţi, „Din clepsidră … în etern”, poezii aparţinând profesorului Mihai Tironiac, „Vânare de gând”, poezii aparţinând Lidiei Burduja, „Lecturi pentru călătorii”, eseuri semnate de Gabriela Damian Lopez. Cărţile au fost prezentate de Traian Apetrei, directorul Teatrului „Mihai Eminescu”. Potrivit acestuia, Colegiului „Laurian” nu are numai o recunoaştere europeană, ci şi mondială, având absolvenţi care au lucrat în întreaga lume la opere deosebit de complexe, cum ar fi metroul din New York, hoteluri şi tot felul de instituţii, performeri în IT, ştiinţe nucleare.

Absolvenţii Colegiuluii „Laurian” şi-au încheiat revederea cu o masă festivă şi cu o excursie.