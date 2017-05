Partide găzduite pe datorie în clădirile oraşului

« Alte stiri din categoria Actualitate

Unele partide botoşănene uită să achite chiria pentru spaţiile unde îşi au sediile şi au ajuns să acumuleze datorii însemnate la Locativa. Sumele datorate depind de mărimea sediului deţinut. „Toate partidele au restanţe la noi, mai mici sau mai mari”, a declarat ieri Florinel Gornea, directorul societăţii.

În topul datornicilor se află PNL, care are o restanţă de 26.130 de lei pentru sediul de pe strada Maxim Gorki, dovadă că trecerea în opoziţie nu este simplă. Florinel Gornea a explicat că restanţa a fost mai mare, însă liberalii au început să plătească. La aceasta se adaugă 9.900 de lei pentru sediul de pe Strada Teatrului.

Următorul în top este UNPR, care are de plată 2.961 de lei. Peremiştii botoşăneni, chiriaşi cu state vechi ai municipalităţii, au o restanţă de 1.078 lei. Din păcate, vremurile de glorie ale partidului care a avut şi trei parlamentari, vicepreşedinte de Consiliu Judeţean, primari şi consilier, au cam apus. La sediul aflat pe Strada Bucovina poate fi văzut un pensionar care se ocupă cu administrarea sediului.

La Locativa sunt datoare şi formaţiuni cu o apariţie meteorică pe scena politică botoşăneană. „Partidul Protecţiei Sociale a avut un spaţiu de la noi şi a rămas cu o restanţă de 200 de lei, iar PRU are aproape 400 de lei de plată. PND 1.092 lei, au avut închiriat un spaţiu aici, au plătit o lună, după care au uitat să mai plătească şi au plecat. De la Partidul Poporului trebuie să încasăm 6.743 lei”, a explicat Florinel Gornea.

Cel mai bine sub aspectul obligaţiilor financiare către Locativa stă ALDE, care are de plată doar 68 de lei. PSD nu are datorii, pentru că nu are legătură cu Locativa, fiind proprietar pe spaţiul de lângă primărie, dar şi pe cel din Centrul Vechi.

Potrivit oficialului, pentru recuperarea restanţelor, mai ales în cazul partidelor mici, se ia legătura cu conducerile centrale. Conducerea Locativa nu-şi face însă probleme că nu va recupera banii, motivând că în anii electorali politicienii botoşăneni îşi achită şi restanţele. Se pare că una dintre explicaţii este şi aceea că evită să-şi atragă critici din partea competitorilor.