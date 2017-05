Şefi interimari pentru instanţele botoşănene

« Alte stiri din categoria Actualitate

Aflată în top 10 instanţe ca volum de activitate, Judecătoria Botoşani nu mai reprezintă un centru de interes pentru magistraţi. La începutul acestui an, funcţia de preşedinte al Judecătoriei a rămas vacantă, ca urmare a încetării mandatului Alinei Maria Neculai. Postul a fost scos la concurs de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), însă, deşi iniţial s-au înscris doi magistraţi, aceştia s-au retras. Prin urmare, CSM desemnat un preşedinte interimar, funcţia fiind preluată de judecătorul Georfică Burlacu, de la Tribunalului Botoşani, care va conduce instanţa botoşăneană până la finele acestui an. O situaţie asemănătoare a fost şi la Judecătoria Darabani, unde funcţia de preşedinte a rămas vacantă de anul trecut. CSM a scos postul la concurs, dar nu a fost nici un candidat. Cum instanţa funcţionează cu un singur judecător, CSM l-a desemnat preşedinte interimar. Astfel, timp de un an de zile, magistratul Georgel Teofil Mardar va trebui să se ocupe de tot ce înseamnă buna funcţionare a instanţei, el având însă experienţa anilor trecuţi, când a fost preşedinte două mandate (n.r. - maximum prevăzut de lege).