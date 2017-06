Distracţie gratuită pentru mii de copii

« Alte stiri din categoria Actualitate

Parcul „Eminescu” a fost ocupat ieri de sute de copii, părinţi şi bunici. Peste 1.300 de copii au dat curs invitaţiei municipalităţii, care a oferit gratuitate pentru micuţi în zona ce include terenuri de joacă şi lacul cu bărci şi hidrobiciclete.

La fel ca şi anul trecut, copiii au fost aşteptaţi la zona de agrement de angajaţi ai Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement (DSPSA) costumaţi în personaje din desene animate. „Copiii se pot plimba cu bărci, hidrobiciclete. În terenul de joacă le punem la dispoziţie tobogane gonflabile, trambuline elastice, trenuleţe, maşinuţe electrice şi multe alte facilităţi”, a declarat Eugen Ţurcanu, directorul DSPSA.

La ieşirea din zona de agrement, copiii au primit din partea municipalităţii baloane, dulciuri şi sucuri. De asemenea, a fost deschis toată ziua şi terenul de joacă aflat în zona fostelor sere.

Anul acesta DSPSA a achiziţionat un castel gonflabil şi o casetă cu trambulină elastică şi două aparate de făcut baloane.

Zona de agrement a fost deschisă până la ora 21.00. În alte zone ale parcului s-au organizat concursuri de desene pe asfalt, iar copiii care treceau pe acolo primeau pluşuri gratuit.

După Parcul „Eminescu”, o altă zonă ocupată ieri de copii a fost Pietonalul Unirii, unde zeci de micuţi s-au gândit ca de ziua lor să fie negustori. Ei şi-au adus de acasă jucării şi jocuri care nu mai sunt compatibile cu vârsta lor, pentru a le vinde. Jucăriile au fost expuse pe ornamentele existente pe pietonal. Cu banii câştigaţi, copiii şi-au cumpărat alte jucării, sau au spus că-i vor folosi pentru a-şi cumpăra cărţi, caiete sau dulciuri.

Ciprian Mitoceanu, unul dintre micii negustori, are 10 ani şi a obţinut din vânzarea unor jucării 40 de lei. „Banii îi strâng şi poate îmi voi cumpăra jucării noi. Jucăriile aduse la târg nu mai sunt pentru vârsta mea şi am decis să le dau la alţi copii decât să le arunc. Nu mi-a fost greu să renunţ la ele, mai ales că am alte jucării care sunt pentru vârsta mea. Am participat şi anul trecut. Aşa ne obişnuim cu negoţul, suntem mici negustori”, a spus el.

Târgul de jucării continuă proiectul iniţiat de fostul deputat Mihai Mălaimare.