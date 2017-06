Moştenire disputată cu bătăi şi uşi sudate

« Alte stiri din categoria Actualitate

Service sechestrat în urma unui scandal de la o moştenire. Asta s-a întâmplat, ieri dimineaţă, la un atelier de reparaţii maşini de pe strada Mărăşeşti din municipiul Botoşani. Proprietarul service-ului, Teodor Dragoş C., este în proces cu părinţii săi, care vor să revoce un act de donaţie a spaţiului. Chiar dacă nu are o hotărâre, procesul fiind încă pe rol, tatăl bărbatului, Ilie C., a început să îl ameninţe pe bărbat. Acesta i-a tăiat alimentarea electrică, l-a ameninţat cu o bărdiţă, i-a murdărit maşina cu vopsea şi i-a scris pe uşa atelierului.

Scandalul dintre aceștia a cunoscut ieri dimineață un nou episod, când Dragoș C. s-a văzut în imposibilitatea de a intra în propriul loc de muncă, asta pentru că ușile service-ului au fost blocate cu un lacăt sudat de către rudele acestuia. Tânărul a apelat la ajutorul poliției, însă oamenii legii i-au spus acestuia că poate sparge lacătul, atâta timp cât procesul asupra proprietății este încă pe rol și el figurează în acte cu aceleași drepturi. Mai mult, bărbatul a acuzat că, blocând ușa, rudele au sechestrat înăuntru și mașina unui client.

Teodor Dragoş C. şi-a reclamat tatăl în mai multe rânduri la poliţie pentru ameninţare, distrugere şi sechestru ilegal, iar poliţiştii au deschis mai multe dosare pe numele acestuia şi i-au permis bărbatului să spargă lacătul pentru a pătrunde în spaţiul unde lucrează. „Eu am primit de la părinţi, alături de fratele meu, casa şi anexele în baza unui contract de întreţinere. În urmă cu doi ani am renunţat să mai lucrez cu fratele meu în acelaşi service şi de atunci au început scandalurile. El şi-a făcut un alt service în aceeaşi curte, însă eu am ajuns să fiu ameninţat să mi se murdărească maşinile şi acum să găsesc atelierul încuiat. Ei încă nu au o hotărâre şi conform legii trebuie o instanţă să se pronunţe”, a declarat Teodor Dragoş C.

Acesta intenţionează să solicite daune de la părinţii săi, în condiţiile în care acţiunile lor i-au produs prejudicii la service, mulţi clienţi renunţând la serviciile sale.