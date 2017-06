Copil accidentat grav de tatăl său

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un copil de 11 ani a ajuns ieri în stare gravă la spital, după ce a fost accidentat de un utilaj manevrat chiar de tatăl său. Totul s-a întâmplat în gospodăria lui P.I., când bărbatul a ataşat un utilaj în spatele tractorului pe care îl conducea, pentru a lucra o bucată de pământ. La un moment dat însă, copilul a făcut o mişcare greşită şi a ajuns să fie prins sub componentele în mişcare ale prăşitorii. Tatăl l-a văzut în oglinda retrovizoare şi a oprit imediat utilajul, alergând speriat la copil. „Eu eram în cabină. Am văzut că a plecat în spatele tractorului, dar credeam că a plecat în casă. Apoi l-am văzut întins pe pământ, am venit la el şi gemea. Nici nu ştiu exact ce s-a întâmplat, dacă a trecut utilajul peste el sau nu”, a povestit tatăl cadrelor medicale.

Speriat de starea micuţului, bărbatul a sunat la serviciul de urgenţă 112 solicitând o ambulanţă, după care a urcat copilul în maşina personală şi a plecat în calea echipajului medical. Acesta s-a intersectat cu cei de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă (SJA) în dreptul localităţii Copălău, unde copilul a fost urcat în autosanitară şi i-au fost acordate primele îngrijiri medicale, după care a fost transportat la Secţia de Pediatrie. „Am fost solicitaţi pentru a prelua un copil de 11 ani, victimă a unui accident cu un utilaj agricol. Prezenta un politraumatism, traumă craniană, traumă coloană toracală, traumă toraco-abdominală şi de membru inferior stâng. Copilul a fost stabilizat şi predat colegilor pentru investigaţii suplimentare şi tratament”, a precizat medicul Bogdan Ursu, din cadrul SJA Botoşani.

Ulterior, copilul a fost transferat la Spitalul Judeţean, unde a fost supus unui examen la computerul tomograf, verdictul medicilor fiind de contuzie pulmonară şi pneumotorax bilateral prin strivire, urmând a se lua decizia dacă se impune transferul lui la Iaşi la clinica de pneumologie.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă.

