Scandal de la locuri de veci date la două familii

« Alte stiri din categoria Actualitate

În urmă cu câteva zile, o asistentă medicală de la Spitalul Judeţean a avut surpriza neplăcută să constate că pe locul de veci pe care mama sa l-a concesionat în urmă cu 13 ani în Cimitirul Pacea, o altă persoană a comandat lucrări de amenajare.

„Anul trecut am făcut un anevrism cerebral inoperabil şi verdictul este că pot muri oricând. M-am dus cu soţul meu cu ruleta să facem unele măsurători, deoarece dorim să facem unele amenajări. Spre surprinderea mea, am văzut că acolo se toarnă un cavou. Imediat am fost la cimitirean şi mi-a spus că nu ştie nimic şi să vin să vorbesc cu şeful lui”, a spus Gabriela Antoniu.

Contactat telefonic, Simion Drelciuc, directorul general al societăţii Urban Serv, a precizat că botoşăneanca trebuie să se prezinte la Administraţia cimitirelor cu actele pe care le deţine, după care să depună sesizare la sediul societăţii. Astfel, Gabriela Antoniu s-a prezentat la Administraţia cimitirelor, unde a aflat că pe acelaşi loc mai există un act de concesionare încheiat în anul 2009, dar şi la sediul Urban Serv, unde a depus o sesizare prin care a cerut sistarea lucrărilor care sunt făcute în mod abuziv pe locul concesionat de ea. Reprezentanţii instituţiei au dat vina pe firma de construcţii pentru situaţia creată şi le-au cerut acestora să dezafecteze lucrarea de acolo, deoarece locul îi aparţine Gabrielei Antoniu.

„Aş dori să trag un semnal de alarmă, iar botoşănenii care au concesionate locuri de veci să meargă şi să verifice actele de concesiune, pentru a nu se trezi cu problema cu care mă confrunt eu”, a mai spus Gabriela Antoniu.

Problema a fost rezolvată în cele din urmă, iar reprezentanţii firmei de construcţii au acoperit mormântul cu pământ.